https://ria.ru/20241007/dtp-1976733667.html
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске, сообщила краевая полиция. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:47
2024-10-07T11:47
2024-10-07T11:57
происшествия
уссурийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976733843_0:29:734:442_1920x0_80_0_0_8dd6ad94b5b0cd2f8249c4a706c1aa0d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске, сообщила краевая полиция. Отмечается, что днем в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №9 на улице Вострецова в Уссурийске с участием автобуса и кроссовера Honda CR-V. "По предварительным данным, травмы получили 3 пассажира автобуса и 1 пассажир кроссовера", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
уссурийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976733843_0:7:618:471_1920x0_80_0_0_6ed1b138c62b3bacff23882375b1995b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие
В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и кроссовером