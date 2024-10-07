https://ria.ru/20241007/dtp-1976733667.html

В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие

В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024

В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске, сообщила краевая полиция. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:47

2024-10-07T11:47

2024-10-07T11:57

происшествия

уссурийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске, сообщила краевая полиция. Отмечается, что днем в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №9 на улице Вострецова в Уссурийске с участием автобуса и кроссовера Honda CR-V. "По предварительным данным, травмы получили 3 пассажира автобуса и 1 пассажир кроссовера", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

уссурийск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)