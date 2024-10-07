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В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
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11:47 07.10.2024 (обновлено: 11:57 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dtp-1976733667.html
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске, сообщила краевая полиция. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:47
2024-10-07T11:57
происшествия
уссурийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске, сообщила краевая полиция. Отмечается, что днем в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №9 на улице Вострецова в Уссурийске с участием автобуса и кроссовера Honda CR-V. "По предварительным данным, травмы получили 3 пассажира автобуса и 1 пассажир кроссовера", - говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.
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уссурийск
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происшествия, уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье маршрутка столкнулась с кроссовером, есть пострадавшие

В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и кроссовером

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске
Место столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Место столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутки и кроссовера в приморском Уссурийске, сообщила краевая полиция.
Отмечается, что днем в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №9 на улице Вострецова в Уссурийске с участием автобуса и кроссовера Honda CR-V.
"По предварительным данным, травмы получили 3 пассажира автобуса и 1 пассажир кроссовера", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.
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ПроисшествияУссурийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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