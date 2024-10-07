https://ria.ru/20241007/dtp-1976713305.html
В Саратове грузовая "Газель" столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие
В Саратове грузовая "Газель" столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
В Саратове грузовая "Газель" столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие
Грузовая "Газель" и троллейбус столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, в том числе подросток, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:55
2024-10-07T10:55
2024-10-07T14:33
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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Грузовая "Газель" и троллейбус столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, в том числе подросток, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) у дома №1 по улице Буровая. "По предварительным данным, произошло столкновение грузовой "Газели" и троллейбуса маршрута №5А. В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса: женщина 1972 года рождения и девочка 2008 года рождения, направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства, добавили в ведомстве.Региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту ДТП с троллейбусом, в результате которого пострадали пассажиры общественного транспорта. "Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, ГИБДД МВД РФ
В Саратове грузовая "Газель" столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие
В Саратове столкнулись грузовая "Газель" и троллейбус, пострадали два человека
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Грузовая "Газель" и троллейбус столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, в том числе подросток, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) у дома №1 по улице Буровая.
"По предварительным данным, произошло столкновение грузовой "Газели" и троллейбуса маршрута №5А. В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса: женщина 1972 года рождения и девочка 2008 года рождения, направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства, добавили в ведомстве.
Региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту ДТП с троллейбусом, в результате которого пострадали пассажиры общественного транспорта. "Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.