https://ria.ru/20241007/dtp-1976713305.html

В Саратове грузовая "Газель" столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

В Саратове грузовая "Газель" столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024

В Саратове грузовая "Газель" столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

Грузовая "Газель" и троллейбус столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, в том числе подросток, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:55

2024-10-07T10:55

2024-10-07T14:33

происшествия

саратов

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Грузовая "Газель" и троллейбус столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, в том числе подросток, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) у дома №1 по улице Буровая. "По предварительным данным, произошло столкновение грузовой "Газели" и троллейбуса маршрута №5А. В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса: женщина 1972 года рождения и девочка 2008 года рождения, направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства, добавили в ведомстве.Региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следователи начали процессуальную проверку по факту ДТП с троллейбусом, в результате которого пострадали пассажиры общественного транспорта. "Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, гибдд мвд рф