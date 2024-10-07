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Водитель автомобиля ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 07.10.2024
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17:36 07.10.2024 (обновлено: 17:49 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dron-1976824676.html
Водитель автомобиля ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Водитель автомобиля ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 07.10.2024
Водитель автомобиля ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Водитель автомобиля ранен в результате атаки украинского дрона на участке автодороги Никольское - Муром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:36
2024-10-07T17:49
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в результате атаки украинского дрона на участке автодороги Никольское - Муром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Никольское - Муром движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями грудной клетки, живота и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Он добавил, что FPV-дроном повторно атаковано село Новостроевка-Первая Грайворонского муниципального округа. В результате детонации полностью сгорел грузовой автомобиль.По данным губернатора, в селе Тишанка Волоконовского района два дрона ударили по социальному объекту. В селе Вязовое Краснояружского района беспилотник атаковал социальный объект. Пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. Также в селе повреждена линия электроснабжения, подчеркнул глава области.Ранее в понедельник Гладков информировал, что мужчина получил осколочное ранение ноги и баротравму в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате удара дрона ВСУ по сельхозтехнике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Водитель автомобиля ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: водитель машины ранен при атаке дрона на дороге в Белгородской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в результате атаки украинского дрона на участке автодороги Никольское - Муром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"На участке автодороги Никольское - Муром движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями грудной клетки, живота и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Он добавил, что FPV-дроном повторно атаковано село Новостроевка-Первая Грайворонского муниципального округа. В результате детонации полностью сгорел грузовой автомобиль.
По данным губернатора, в селе Тишанка Волоконовского района два дрона ударили по социальному объекту. В селе Вязовое Краснояружского района беспилотник атаковал социальный объект. Пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. Также в селе повреждена линия электроснабжения, подчеркнул глава области.
Ранее в понедельник Гладков информировал, что мужчина получил осколочное ранение ноги и баротравму в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате удара дрона ВСУ по сельхозтехнике.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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