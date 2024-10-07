Рейтинг@Mail.ru
Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
16:58 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/dogazifikatsiya-1976814617.html
Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации
Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации - РИА Новости, 07.10.2024
Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации
Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:58
2024-10-07T16:58
пензенская область
олег мельниченко
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg
ПЕНЗА, 7 окт - РИА Новости. Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили доступ к сетевому газоснабжению, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Пензенская область входит в тройку лучших среди российских регионов по догазификации. Программа, которая реализуется по поручению президента, предусматривает подведение газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Благодаря догазификации доступ к сетевому газу получили более 8 тысяч семей", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, около 64 миллионов рублей в 2023-2024 годах направлено на закупку газового оборудования и проведение работ на территории домовладений жителей льготных категорий. "Из средств областного бюджета мы компенсируем затраты по закупке газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам боевых действий, бойцам СВО и членам их семей, малоимущим и многодетным. В 2023 году на эти цели мы направили более 20 миллионов рублей, в 2024-м - порядка 44 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов", - пояснил глава региона. Он отметил, что по программе догазификации в регионе построено более 483 километров распределительных сетей.
https://ria.ru/20241002/zavody-1976035936.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_41:0:904:647_1920x0_80_0_0_bfbcc795196e422c1cda7be50e00df56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег мельниченко, жкх
Пензенская область, Олег Мельниченко, ЖКХ

Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 7 окт - РИА Новости. Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили доступ к сетевому газоснабжению, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Пензенская область входит в тройку лучших среди российских регионов по догазификации. Программа, которая реализуется по поручению президента, предусматривает подведение газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Благодаря догазификации доступ к сетевому газу получили более 8 тысяч семей", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
По его словам, около 64 миллионов рублей в 2023-2024 годах направлено на закупку газового оборудования и проведение работ на территории домовладений жителей льготных категорий.
"Из средств областного бюджета мы компенсируем затраты по закупке газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам боевых действий, бойцам СВО и членам их семей, малоимущим и многодетным. В 2023 году на эти цели мы направили более 20 миллионов рублей, в 2024-м - порядка 44 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов", - пояснил глава региона.
Он отметил, что по программе догазификации в регионе построено более 483 километров распределительных сетей.
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Сенатор: пензенские заводы ОПК не допускают срыва гособоронзаказа
2 октября, 20:28
 
Пензенская областьОлег МельниченкоЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала