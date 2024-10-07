https://ria.ru/20241007/dogazifikatsiya-1976814617.html

Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации

Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации - РИА Новости, 07.10.2024

Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации

Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:58

2024-10-07T16:58

2024-10-07T16:58

пензенская область

олег мельниченко

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537198_0:0:970:547_1920x0_80_0_0_84e77feda6ba22f46f10689c0a18ab62.jpg

ПЕНЗА, 7 окт - РИА Новости. Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили доступ к сетевому газоснабжению, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Пензенская область входит в тройку лучших среди российских регионов по догазификации. Программа, которая реализуется по поручению президента, предусматривает подведение газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Благодаря догазификации доступ к сетевому газу получили более 8 тысяч семей", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, около 64 миллионов рублей в 2023-2024 годах направлено на закупку газового оборудования и проведение работ на территории домовладений жителей льготных категорий. "Из средств областного бюджета мы компенсируем затраты по закупке газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам боевых действий, бойцам СВО и членам их семей, малоимущим и многодетным. В 2023 году на эти цели мы направили более 20 миллионов рублей, в 2024-м - порядка 44 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов", - пояснил глава региона. Он отметил, что по программе догазификации в регионе построено более 483 километров распределительных сетей.

https://ria.ru/20241002/zavody-1976035936.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег мельниченко, жкх