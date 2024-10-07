https://ria.ru/20241007/dogazifikatsiya-1976814617.html
Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации
Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации - РИА Новости, 07.10.2024
Губернатор: Пензенская область входит в тройку лидеров по догазификации
Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:58
2024-10-07T16:58
2024-10-07T16:58
пензенская область
олег мельниченко
жкх
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ПЕНЗА, 7 окт - РИА Новости. Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили доступ к сетевому газоснабжению, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Пензенская область входит в тройку лучших среди российских регионов по догазификации. Программа, которая реализуется по поручению президента, предусматривает подведение газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Благодаря догазификации доступ к сетевому газу получили более 8 тысяч семей", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, около 64 миллионов рублей в 2023-2024 годах направлено на закупку газового оборудования и проведение работ на территории домовладений жителей льготных категорий. "Из средств областного бюджета мы компенсируем затраты по закупке газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам боевых действий, бойцам СВО и членам их семей, малоимущим и многодетным. В 2023 году на эти цели мы направили более 20 миллионов рублей, в 2024-м - порядка 44 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов", - пояснил глава региона. Он отметил, что по программе догазификации в регионе построено более 483 километров распределительных сетей.
https://ria.ru/20241002/zavody-1976035936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег мельниченко, жкх
Пензенская область, Олег Мельниченко, ЖКХ
ПЕНЗА, 7 окт - РИА Новости. Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по реализации программы догазификации, в рамках которой более 8 тысяч семей в области получили доступ к сетевому газоснабжению, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Пензенская область входит в тройку лучших среди российских регионов по догазификации. Программа, которая реализуется по поручению президента, предусматривает подведение газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Благодаря догазификации доступ к сетевому газу получили более 8 тысяч семей", - написал Мельниченко
в Telegram-канале.
По его словам, около 64 миллионов рублей в 2023-2024 годах направлено на закупку газового оборудования и проведение работ на территории домовладений жителей льготных категорий.
"Из средств областного бюджета мы компенсируем затраты по закупке газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам боевых действий, бойцам СВО и членам их семей, малоимущим и многодетным. В 2023 году на эти цели мы направили более 20 миллионов рублей, в 2024-м - порядка 44 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов", - пояснил глава региона.
Он отметил, что по программе догазификации в регионе построено более 483 километров распределительных сетей.