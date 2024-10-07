https://ria.ru/20241007/dnr-1976678996.html

В ДНР за неделю сбили более ста украинских дронов

В ДНР за неделю сбили более ста украинских дронов - РИА Новости, 07.10.2024

В ДНР за неделю сбили более ста украинских дронов

Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" за минувшую неделю сорвала более ста террористических атак украинских беспилотников над Донецком и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:46

2024-10-07T07:46

2024-10-07T07:46

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

макеевка

донецкая народная республика

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" за минувшую неделю сорвала более ста террористических атак украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР, сообщает в понедельник штаб обороны республики. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 103 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. В частности в Куйбышевском районе Донецка подавлен украинский разведывательный беспилотник типа "летающее крыло", который осуществлял разведку местности. Кроме того, в Центрально-городском районе Макеевки системой радиоэлектронной борьбы перехвачен тактический барражирующий боеприпас американского производства, оборудованный кумулятивной боеголовкой, уточнили в штабе. В ведомстве добавили, что взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20241007/dnepropetrovsk-1976666081.html

макеевка

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, технологии, макеевка, донецкая народная республика, куйбышевский район