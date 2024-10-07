https://ria.ru/20241007/avariya-1976809226.html

Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024

Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

Управление МВД по Московской области разместило в Telegram-канале видео с места массового ДТП на 103-м километре трассы М-2, при котором погибли люди. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:46

2024-10-07T16:46

2024-10-07T23:30

происшествия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

авто

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Управление МВД по Московской области разместило в Telegram-канале видео с места массового ДТП на 103-м километре трассы М-2, при котором погибли люди.На кадрах видно, как самосвал снес несколько автомобилей, обломки которых разбросало по всей дороге. На месте работают экстренные службы.Как сообщалось ранее, при ДТП погибли три человека, еще троих пострадавших спасатели вытащили из машин и передали скорой.Позднее в областном Минздраве уточнили, что двоих из них госпитализировали в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека. 2024-10-07T16:46 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, авто