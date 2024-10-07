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Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
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16:46 07.10.2024 (обновлено: 23:30 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/avariya-1976809226.html
Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
Управление МВД по Московской области разместило в Telegram-канале видео с места массового ДТП на 103-м километре трассы М-2, при котором погибли люди. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:46
2024-10-07T23:30
происшествия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
авто
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Управление МВД по Московской области разместило в Telegram-канале видео с места массового ДТП на 103-м километре трассы М-2, при котором погибли люди.На кадрах видно, как самосвал снес несколько автомобилей, обломки которых разбросало по всей дороге. На месте работают экстренные службы.Как сообщалось ранее, при ДТП погибли три человека, еще троих пострадавших спасатели вытащили из машин и передали скорой.Позднее в областном Минздраве уточнили, что двоих из них госпитализировали в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
московская область (подмосковье)
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Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека
Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека.
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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Авто
Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

МВД обнародовало кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Управление МВД по Московской области разместило в Telegram-канале видео с места массового ДТП на 103-м километре трассы М-2, при котором погибли люди.
На кадрах видно, как самосвал снес несколько автомобилей, обломки которых разбросало по всей дороге. На месте работают экстренные службы.
Как сообщалось ранее, при ДТП погибли три человека, еще троих пострадавших спасатели вытащили из машин и передали скорой.
Позднее в областном Минздраве уточнили, что двоих из них госпитализировали в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФАвто
 
 
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