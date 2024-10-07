https://ria.ru/20241007/aeroflot-1976709104.html

"Аэрофлот" организует единый учебно-летный отряд

"Аэрофлот" организует единый учебно-летный отряд - РИА Новости, 07.10.2024

"Аэрофлот" организует единый учебно-летный отряд

"Аэрофлот" создаст единый учебно-летный отряд, который будет готовить пилотов для всех авиакомпаний Группы "Аэрофлот", сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:41

2024-10-07T10:41

2024-10-07T10:41

аэрофлот

boeing 737

airbus a320

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" создаст единый учебно-летный отряд, который будет готовить пилотов для всех авиакомпаний Группы "Аэрофлот", сообщает пресс-служба авиакомпании. Планируется увеличить численность собственного учебно-летного отряда до 300 человек. Ранее на базе авиакомпании ежегодно проходили первоначальную подготовку до 60 молодых пилотов – выпускников летных учебных заведений. В рамках масштабированного проекта авиакомпания отберет выпускников и студентов 4-5 курсов учебных заведений гражданской авиации. Будущие пилоты учебно-летного отряда пройдут психологическое тестирование и вступительные испытания по основным профильным предметам и английскому языку. В учебно-летном отряде молодые пилоты будут проходить подготовку и переподготовку на воздушные суда Superjet 100, Airbus A320 и Boeing 737NG. Таким образом, появится единый кадровый ресурс молодых летных кадров, которых будут распределять между авиакомпаниями Группы "Аэрофлот" в зависимости от потребностей в летном персонале каждого авиаперевозчика. Таким образом, в рамках проекта Группа "Аэрофлот" поддержит летные навыки выпускников летных учебных заведений гражданской авиации.

https://ria.ru/20241001/blagoveschensk-1975520343.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, boeing 737, airbus a320, sukhoi superjet 100 (ssj100)