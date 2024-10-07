"Аэрофлот" организует единый учебно-летный отряд
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" создаст единый учебно-летный отряд, который будет готовить пилотов для всех авиакомпаний Группы "Аэрофлот", сообщает пресс-служба авиакомпании.
Планируется увеличить численность собственного учебно-летного отряда до 300 человек. Ранее на базе авиакомпании ежегодно проходили первоначальную подготовку до 60 молодых пилотов – выпускников летных учебных заведений.
В рамках масштабированного проекта авиакомпания отберет выпускников и студентов 4-5 курсов учебных заведений гражданской авиации. Будущие пилоты учебно-летного отряда пройдут психологическое тестирование и вступительные испытания по основным профильным предметам и английскому языку. В учебно-летном отряде молодые пилоты будут проходить подготовку и переподготовку на воздушные суда Superjet 100, Airbus A320 и Boeing 737NG. Таким образом, появится единый кадровый ресурс молодых летных кадров, которых будут распределять между авиакомпаниями Группы "Аэрофлот" в зависимости от потребностей в летном персонале каждого авиаперевозчика.
Таким образом, в рамках проекта Группа "Аэрофлот" поддержит летные навыки выпускников летных учебных заведений гражданской авиации.