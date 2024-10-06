https://ria.ru/20241006/zona-1976647529.html

ЦАХАЛ объявила три района в Израиле закрытой зоной

ЦАХАЛ объявила три района в Израиле закрытой зоной - РИА Новости, 06.10.2024

ЦАХАЛ объявила три района в Израиле закрытой зоной

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в воскресенье районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля "закрытой зоной". РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T20:23

2024-10-06T20:23

2024-10-06T20:30

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в воскресенье районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля "закрытой зоной"."После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен", - говорится в сообщении пресс-службы армии.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024