Рейтинг@Mail.ru
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 06.10.2024 (обновлено: 20:26 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского
Владимир Зеленский атакой на Курскую область только ускорил продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:40
2024-10-06T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
рэй макговерн
угледар
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18d13ed4fde1a993782fff929ff2f1ab.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область только ускорил продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вопрос в том, как долго Зеленский сможет оставаться на посту, когда большинству людей ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе. Это одна из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно", — отметил он.По словам эксперта, в Донбассе ВСУ не могут получить необходимые подкрепления из-за того, что их бригады оказались в котле в Курской области. При этом аналитик напомнил, что сейчас киевский режим потерял Угледар — сильный пункт, который до этого перекрывал выход к реке Днепр."Они проигрывают. Они проигрывают быстро, многие из них сдаются", — резюмировал Макговерн.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html
курская область
донбасс
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179963_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_88f6d0528b6b787ea4249adcd13d9a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, донбасс, рэй макговерн, угледар, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Рэй Макговерн, Угледар, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского

Макговерн: Зеленский в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область только ускорил продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Вопрос в том, как долго Зеленский сможет оставаться на посту, когда большинству людей ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе. Это одна из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения
Вчера, 19:12
По словам эксперта, в Донбассе ВСУ не могут получить необходимые подкрепления из-за того, что их бригады оказались в котле в Курской области. При этом аналитик напомнил, что сейчас киевский режим потерял Угледар — сильный пункт, который до этого перекрывал выход к реке Днепр.
"Они проигрывают. Они проигрывают быстро, многие из них сдаются", — резюмировал Макговерн.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского
Вчера, 18:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьДонбассРэй МакговернУгледарВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала