https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского
Владимир Зеленский атакой на Курскую область только ускорил продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:40
2024-10-06T19:40
2024-10-06T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
рэй макговерн
угледар
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область только ускорил продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вопрос в том, как долго Зеленский сможет оставаться на посту, когда большинству людей ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе. Это одна из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно", — отметил он.По словам эксперта, в Донбассе ВСУ не могут получить необходимые подкрепления из-за того, что их бригады оказались в котле в Курской области. При этом аналитик напомнил, что сейчас киевский режим потерял Угледар — сильный пункт, который до этого перекрывал выход к реке Днепр."Они проигрывают. Они проигрывают быстро, многие из них сдаются", — резюмировал Макговерн.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html
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в мире, курская область, донбасс, рэй макговерн, угледар, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Рэй Макговерн, Угледар, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского
Макговерн: Зеленский в три раза ускорил наступление ВС РФ в Донбассе