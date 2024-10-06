https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения - РИА Новости, 06.10.2024
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения
Владимир Зеленский рассчитывает сбежать на Запад после поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:12
2024-10-06T19:12
2024-10-06T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывает сбежать на Запад после поражения, предположил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства", — отметил он.По мнению эксперта, для главы киевского режима создание правительства в изгнании кажется более привлекательным вариантом, чем мирные переговоры. Таким образом Зеленский сможет сохранить финансирование от союзников, пояснил Меркурис.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Киев, Юрий Ушаков
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения
Меркурис: Зеленский готовится к собственному побегу на Запад вместо переговоров