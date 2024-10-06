https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html

"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского

"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024

"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского

После свержения Владимира Зеленского на Украине захотят начать мирные переговоры, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:38

2024-10-06T18:38

2024-10-06T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

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верховная рада украины

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. После свержения Владимира Зеленского на Украине захотят начать мирные переговоры, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что будет переворот — непохожий на тот, что был в 2014 году. Только он может пройти не так гладко, и люди, которые придут к власти после него, будут иметь одну цель: прекращение этого конфликта, чтобы спасти то, что они могут, от Украины", — отметил он.По мнению офицера, Зеленского собираются убрать с поста президента. При этом Уилкерсон не исключил, что главу киевского режима даже могут убить. Новое правительство страны, как полагает эксперт, попытается начать мирные переговоры."Я думаю, что это будет их мотивацией. И они, вероятно, скажут НАТО и Соединенным Штатам, чтобы те шли к черту", — резюмировал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы сша, нато, верховная рада украины, владимир путин