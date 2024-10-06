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"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 06.10.2024 (обновлено: 20:07 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского
После свержения Владимира Зеленского на Украине захотят начать мирные переговоры, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:38
2024-10-06T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы сша
нато
верховная рада украины
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. После свержения Владимира Зеленского на Украине захотят начать мирные переговоры, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что будет переворот — непохожий на тот, что был в 2014 году. Только он может пройти не так гладко, и люди, которые придут к власти после него, будут иметь одну цель: прекращение этого конфликта, чтобы спасти то, что они могут, от Украины", — отметил он.По мнению офицера, Зеленского собираются убрать с поста президента. При этом Уилкерсон не исключил, что главу киевского режима даже могут убить. Новое правительство страны, как полагает эксперт, попытается начать мирные переговоры."Я думаю, что это будет их мотивацией. И они, вероятно, скажут НАТО и Соединенным Штатам, чтобы те шли к черту", — резюмировал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976632045.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы сша, нато, верховная рада украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, НАТО, Верховная Рада Украины, Владимир Путин
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского

Уилкерсон: после свержения Зеленского Украина захочет мирных переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. После свержения Владимира Зеленского на Украине захотят начать мирные переговоры, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я думаю, что будет переворот — непохожий на тот, что был в 2014 году. Только он может пройти не так гладко, и люди, которые придут к власти после него, будут иметь одну цель: прекращение этого конфликта, чтобы спасти то, что они могут, от Украины", — отметил он.
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По мнению офицера, Зеленского собираются убрать с поста президента. При этом Уилкерсон не исключил, что главу киевского режима даже могут убить. Новое правительство страны, как полагает эксперт, попытается начать мирные переговоры.
"Я думаю, что это будет их мотивацией. И они, вероятно, скажут НАТО и Соединенным Штатам, чтобы те шли к черту", — резюмировал он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАНАТОВерховная Рада УкраиныВладимир Путин
 
 
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