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"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского - РИА Новости, 06.10.2024
"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского
После свержения Владимира Зеленского на Украине захотят начать мирные переговоры, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:38
2024-10-06T18:38
2024-10-06T20:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. После свержения Владимира Зеленского на Украине захотят начать мирные переговоры, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что будет переворот — непохожий на тот, что был в 2014 году. Только он может пройти не так гладко, и люди, которые придут к власти после него, будут иметь одну цель: прекращение этого конфликта, чтобы спасти то, что они могут, от Украины", — отметил он.По мнению офицера, Зеленского собираются убрать с поста президента. При этом Уилкерсон не исключил, что главу киевского режима даже могут убить. Новое правительство страны, как полагает эксперт, попытается начать мирные переговоры."Я думаю, что это будет их мотивацией. И они, вероятно, скажут НАТО и Соединенным Штатам, чтобы те шли к черту", — резюмировал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html
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"Одна цель". Стало известно, что ждет Украину после Зеленского
Уилкерсон: после свержения Зеленского Украина захочет мирных переговоров