До ликвидации Зеленского остался один приказ

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:30

Что Зеленский начал ощутимо подванивать, то есть протухать, его западные кураторы осознали уже после оглушительного провала "победного контрнаступа" 2023 года, который нелегитимный президент Украины обещал закончить в Кремле, но закончил кладбищами размера XXXL по всей Незалежной.Именно тогда появились первые сигналы о том, что Запад начал процеживать жидковатый киевский бульон в поисках более эффективной марионетки, для чего в том числе в Лондон был вызван на смотрины бывший главком ВСУ Залужный. Не далее как в июле сего года Служба внешней разведки России также рассекретила данные о поисках Соединенными Штатами замены Владимиру Зеленскому, где звучали даже такие смехотворные варианты, как Кличко и Порошенко.Однако, судя по последним событиям, Зеленскому дали еще один шанс, поставив условия максимально форсировать мобилизацию и "сделать красиво", то есть соорудить какую-нибудь медийную военную победу Киева к выборам президента США, чтобы помочь рейтингу кандидата от демократов.Вместо красиво получилось некрасиво: PR-авантюра в Курской области, специально разработанная под это дело, провалилась — и превратилась в промышленную мясорубку для все новых и новых резервов ВСУ, выгребаемых изо всех амбаров и сусеков. Чтобы получить еще ну совсем маленький и совсем последненький шансик, Зеленский метнулся в Вашингтон к Байдену с "планом победы", из чего тоже вышел пшик — и на закуску Зеленский вернулся как раз к взятию Угледара, глубокий шок от которого сохраняется на Западе до сих пор.Вместо того чтобы признать собственные провалы, Зеленский публично обвинил в недавних поражениях Украины своих западных покровителей.И это, по всей видимости, стало последней каплей.Если ранее внутреннее недовольство Зеленским со стороны кураторов тщательно пряталось за закрытыми дверями, сейчас ярость партнеров с полной силой вырвалась наружу. В ответ на обвинения Зеленского пресс-секретарь Пентагона в резких выражениях, по сути, сказала ему заткнуться и не отсвечивать. А вчера в британском издании The Guardian вышел разгромный материал, где, пожалуй, впервые без обиняков прозвучала мысль о том, что пришло самое время посадить на поводок кусающих кормящие руки собак, действия которых приносят хозяевам больше рисков и вреда, чем пользы. Имелись в виду Нетаньяху и Зеленский.Интересно, что похожую мысль озвучил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, которого сложно заподозрить в пророссийских взглядах: "Зеленский — безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу".Нужно понимать, что западные продюсеры Зеленского, которые долго и упорно строили из него икону "свободного мира", не могут просто встать и сказать: да, мы — Гомеры Симпсоны и с Зеленским сделали колоссальную ошибку. Вместо этого они избрали тактику "эффекта Карзая" — по аналогии с бывшим руководителем Афганистана, которому они до последнего обещали помощь и защиту, а по факту в один день смылись, осыпая афганские горы людьми, цеплявшимися за шасси улетающих военных самолетов США.Строго по этому сценарию в своем недавнем интервью Financial Times бывший генсек НАТО Столтенберг постарался усыпить подозрительность Зеленского, рассуждая о планах Запада принять Украину в НАТО "даже при неурегулированных территориальных вопросах". Естественно, он ни слова не сказал о том, что многие союзники по НАТО, в том числе США и Германия, категорически не хотят видеть Украину в составе альянса. По сути, среди западных лидеров уже сформировался консенсус о том, как им финализировать конфликт на Украине с минимальными потерями, сохранить лицо и при этом создать хоть какую-то видимость победы.И в этом консенсусе Зеленского нет — как нет и Украины.В недавней статье в The Telegraph британские эксперты признали: "Борьба Украины за свободу быстро становится проигранным делом".Издание Military Watch Magazine привело анализ состояния украинских войск: "Украинская армия страдает от продолжающегося упадка на фронте, в то время как быстро растущие потери среди опытных солдат приводят к зависимости от необученных призывников"."Радио Свобода — Свободная Европа"* опубликовало мнение ведущего военного аналитика, который признался: "Открою большой и грязный секрет: Украина может быть принесена в жертву, если старый мировой порядок может быть сохранен".Вероятно, Зеленский тоже унюхал перемену ветров, и сейчас он лихорадочно "зачищает поляну" от любых персонажей, которые чисто теоретически могут стать новой любимой женой падишаха. Так, есть сведения, что обсуждаются отставки — главы ГУР Буданова*, министра обороны Украины Умерова и главкома ВСУ Сырского (помимо других).Но это вряд ли что-то изменит. На Западе пришли к выводу, что в ситуации на Украине достигнут опасный для самого Запада предел и срочно нужно новое лицо, с которым Россия будет хотя бы теоретически готова договариваться. С учетом того, что с просроченным Зеленским с нашей стороны никто за стол переговоров не сядет. Москве ненавязчиво намекают: видите, мы хотим переговоров, но Зеленский стал неуправляем и сам уходить не хочет. Может, у вас найдется лишний "Искандер"? А мы устроим "утечку" координат.Спасибо, конечно. Но дело в том, что никто не сделал для уничтожения "украинской идеи" и украинской государственности больше, чем сам Зеленский. Каждый лишний день пребывания этого персонажа у власти углубляет разочарование миллионов жителей Украины во всем, что вдалбливала им в головы киевская пропаганда и к чему привела политика киевского режима. И чем дальше, тем крепче будет прививка от украинства, построенного на лжи, фальшивых обещаниях и русофобии.В отличие от Гитлера, который вроде как застрелился сам, самовлюбленного и трусливого Зеленского прикончат свои по приказу с Запада, приписав это русским.Нам останется только искренне пожалеть: публичный военный суд на осеннем Крещатике стал бы хорошим поводом для народных гуляний.

2024

