https://ria.ru/20241006/zasukhi-1976576010.html

Климатолог отметил рост случаев засухи в России

Климатолог отметил рост случаев засухи в России - РИА Новости, 06.10.2024

Климатолог отметил рост случаев засухи в России

Волны засухи стали происходить в южных регионах России в полтора-два раза чаще по сравнению с доиндустриальной эпохой, тенденция продолжится по крайней мере до... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T03:15

2024-10-06T03:15

2024-10-06T03:15

алексей кокорин

россия

астраханская область

сша

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Волны засухи стали происходить в южных регионах России в полтора-два раза чаще по сравнению с доиндустриальной эпохой, тенденция продолжится по крайней мере до конца века, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии. По словам ученого, с изменением климата сильные волны жары, которые "во времена Пушкина" случались раз в 50 лет, стали происходить примерно в пять раз чаще. "Сухая погода – это тоже характеристика глобального потепления. Увеличение частоты засух гораздо меньше, чем увеличение волн тепла, но все равно они тоже в 1,5-2 раза стали чаще, и ожидается продолжение этой тенденции по крайней мере до конца века, потому что парниковый эффект будет усиливаться", - сказал Кокорин. Эксперт пояснил, что с приходом такой погоды высыхает почва, и для возникновения пыльной бури достаточно даже небольшого ветра. Углеродная нейтральность, то есть сокращение до нуля выбросов парниковых газов от производственной деятельности человека, является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай - к 2060-му, Индия – к 2070-му.

https://ria.ru/20241005/zasukha-1976472490.html

https://ria.ru/20240921/kolumbiya-1973941582.html

россия

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сша

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алексей кокорин, россия, астраханская область, сша