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Гимнастка Запашная сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе - РИА Новости, 06.10.2024
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13:18 06.10.2024 (обновлено: 14:29 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/zapashnaja-1976611401.html
Гимнастка Запашная сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе
Гимнастка Запашная сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе - РИА Новости, 06.10.2024
Гимнастка Запашная сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе
Воздушная гимнастка Валерия Запашная, исполняя сложный трюк во время выступления в кемеровском цирке, упала с шестиметровой высоты, сообщил народный артист... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:18
2024-10-06T14:29
россия
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 6 окт — РИА Новости. Воздушная гимнастка Валерия Запашная, исполняя сложный трюк во время выступления в кемеровском цирке, упала с шестиметровой высоты, сообщил народный артист России Эдгар Запашный в Telegram-канале.&quot;В результате падения у артистки переломы обеих рук&quot;, — написал он.Позже артист опубликовал видео, на котором Ярослав Запашный навещает сестру в больнице. В кадре Валерия с загипсованными руками улыбается и говорит, что она в отпуске. По словам Ярослава, сестра находится в "суперской палате" и он верит, что через месяц "Лера будет уже летать". Эдгар Запашный выразил благодарность за помощь губернатору Кемеровской области Илье Середюку, гендиректору "Росгосцирка" Сергею Белякову, директору Кемеровского цирка Наталье Дворниченко и врачам 3-й городской больницы имени Подгорбунского.
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россия, кемеровская область, происшествия
Россия, Кемеровская область, Происшествия
Гимнастка Запашная сломала руки во время выступления в цирке в Кузбассе

Гимнастка Запашная упала в цирке с шестиметровой высоты и сломала обе руки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 6 окт — РИА Новости. Воздушная гимнастка Валерия Запашная, исполняя сложный трюк во время выступления в кемеровском цирке, упала с шестиметровой высоты, сообщил народный артист России Эдгар Запашный в Telegram-канале.
«

"В результате падения у артистки переломы обеих рук", — написал он.

Позже артист опубликовал видео, на котором Ярослав Запашный навещает сестру в больнице. В кадре Валерия с загипсованными руками улыбается и говорит, что она в отпуске. По словам Ярослава, сестра находится в "суперской палате" и он верит, что через месяц "Лера будет уже летать".
Эдгар Запашный выразил благодарность за помощь губернатору Кемеровской области Илье Середюку, гендиректору "Росгосцирка" Сергею Белякову, директору Кемеровского цирка Наталье Дворниченко и врачам 3-й городской больницы имени Подгорбунского.
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