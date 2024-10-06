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В Пакистане прогремел взрыв в районе международного аэропорта

В Пакистане прогремел взрыв в районе международного аэропорта - РИА Новости, 06.10.2024

В Пакистане прогремел взрыв в районе международного аэропорта

Взрыв произошел рядом с международным аэропортом имени Джинны в пакистанском городе Карачи, как минимум один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил телеканал РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T22:53

2024-10-06T22:53

2024-10-06T23:08

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел рядом с международным аэропортом имени Джинны в пакистанском городе Карачи, как минимум один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил телеканал Geo."По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате мощного взрыва в районе международного аэропорта Джинна в Карачи", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал со ссылкой на полицию сообщает, что, по предтворительным данным, взорвалась автоцистерна, что привело к возгоранию расположенных поблизости автомобилей.На место происшествия прибыли правоохранительные органы и пожарные.По данным телеканала, власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство.Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что звук взрыва был слышен в разных районах города.

https://ria.ru/20241006/sirija-1976616334.html

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в мире, пакистан, карачи