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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе - РИА Новости, 06.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе

Взрыв прогремел в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T22:22

2024-10-06T22:22

2024-10-06T22:22

в мире

конотоп

сумская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. "В Конотопе был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале агентства. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

конотоп

сумская область

россия

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в мире, конотоп, сумская область, россия, вооруженные силы украины