Выборы под влиянием: как власти США запугивают электорат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967076_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_036b32f6b43fbafc876e3c644e3fa9ad.jpg

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Предстоящие выборы президента США, до которых остается всего месяц, проходят в созданной американскими спецслужбами тревожной обстановке из-за якобы имеющихся попыток вмешательства внешних сил, о чем не перестают писать мейнстримные издания, докладывать чиновники, а заодно обсуждать аналитические и экспертные центры. Еще до предстоящего голосования, которое назначено в стране на 5 ноября 2024 года, американские власти начали открыто запугивать своих избирателей угрозами вмешательства иностранных государств в электоральные процессы, в первую очередь, России, Китая, Ирана и КНДР. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. В Пекине заявляли, что Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому вопросу". Иран также не раз отвергал подобные обвинения США. В Тегеране подчеркивали, что у них "нет никакой цели и деятельности, направленной на оказание влияния на выборы в США", и заявляли, что "большая часть этих обвинений выдвигается в рамках психологических действий по приданию искусственного оживления избирательным кампаниям". В США в поддержку "теории заговора" выступает, в частности, глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер. Он публично объединил четыре государства в "клуб зарубежных противников" Соединенных Штатов на сентябрьских слушаниях, посвященных теме вмешательства в предстоящие президентские выборы. До этого Уорнер пугал избирателей тем, что США стали более уязвимы к влиянию извне и сейчас не столь хорошо подготовлены к выборам, как в 2020 году, в частности, из-за активного развития искусственного интеллекта и недостаточного сотрудничества правительства США с компаниями-владельцами социальных сетей. Скоординированная кампания Вашингтона против российских журналистов достигла очередного пика за два месяца до выборов. В сентябре власти США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Также Вашингтон ввел санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала. Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". В поддержку действий администрации активно выступают и американские СМИ, которые повторяют нарратив о якобы попытках вмешательства Москвы в выборы и влияния на общественные процессы в США. Отсутствие доказательной базы, предметной аргументации обвинений или даже попыток проверить на достоверность заверения спецслужб не смущает ни сами издания, ни местных чиновников. В частности, как заявил на вопрос РИА Новости на полях Ганассамблеи ООН в Нью-Йорке посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике госдепартамента Натаниэль Фик, у американских властей имеются некие "технические доказательства" попыток повлиять на выборы. На вопрос о том, планируют ли власти представить свои доказательства, он не ответил. Игнорирование подобных запросов происходит и в случае их поступления от американских правозащитников. В сентябре организация Freedom of the press foundation (FPF) потребовала от администрации президента США Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против телеканала RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках, которые также предписывают власти телеканалу. В организации указывали, что сторонники свободы прессы регулярно выражают беспокойство из-за подобных случаев и считают, что важно проверить доказательства властей, а не воспринимать документы как "беспристрастную правду", поскольку они часто представляют собой "субъективные интерпретации событий". В 2016 году после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и поражения кандидата от демократов Хиллари Клинтон, американские спецслужбы также обвиняли Россию в якобы вмешательстве в выборы, однако проведенное расследование не выявило никаких доказательств причастности Москвы. Пока американские власти продолжали бороться с так называемым российским влиянием перед выборами президента, в США неожиданно появился игрок, доказательства вмешательства которого в электоральные процессы искать и вовсе не пришлось, поскольку местные СМИ сами же активно их распространяли. В конце сентября в Штаты прибыл Владимир Зеленский, который начал свой визит с поездки на завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания в сопровождении политиков-демократов. Этот тур на предприятие, расположенное в родном для Байдена городе Скрэнтон, обернулся громким внутренним скандалом на американской политической арене. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США заявил об открытии расследования из-за визита Зеленского. Законодатели уличили вице-президента страны Камалу Харрис в том, что та использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского с целью участия в ее же предвыборной кампании. В результате расследования администрацию Байдена могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств. Масла в огонь подлило и опубликованное в преддверии визита интервью изданию New Yorker, в котором Зеленский заявил, что для Киева будет "опасным сигналом", если должность вице-президента США займет напарник Дональда Трампа на предстоящих выборах Джей-Ди Вэнс. По мнению американских законодателей, Зеленский "монументально просчитался" в своем визите на завод, поскольку находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Как заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров, действия Зеленского стали примером вопиющего вмешательства в электоральные процессы в Америке. "Это смотрится вопиющим вмешательством Украины в выборы и неслыханным в политике США: иностранный лидер приезжает в США, чтобы шантажировать власти ради большего оружия кампании за одну из партий", - сообщил он агентству. Кузмаров добавил, что в отличие от действий Зеленского, обвинения о вмешательстве России в выборы выглядят просто "смехотворно". "Демократическая партия, очевидно, является наиболее агрессивной в отношении Украины и, похоже, намерена спровоцировать крупномасштабную войну с Россией. Зеленский явно хочет, чтобы они победили", - заключил он. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в результате расследование конгресса по расходованию средств американских налогоплательщиков на визит Зеленского, вероятнее всего, не принесет значимых результатов. Однако оно способно перетянуть часть голосов избирателей от Харрис в пользу Трампа, фактически, "срикошетив" обратно по демократам, которые и катали Зеленского по стране. Тем не менее, следствием скандальной поездки стало то, что Украина на время вовсе исчезла из информационного поля в США. К удивлению ряда американских СМИ, вопросы поддержки Вашингтоном Киева не поднимались на прошедших 1 октября дебатах кандидатов в вице-президенты ни модераторами, ни самими политиками. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять действующая вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

