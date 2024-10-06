https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара
Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:13
2024-10-06T19:13
2024-10-06T19:13
специальная военная операция на украине
россия
угледар
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976641839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05acfc5bdbcad71e9af75931f8087857.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале местной школы. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. "Я уже два года и семь месяцев жительница этой обители. Я здесь не одна, нас сейчас здесь 16 человек. Жила я раньше тут в синем доме, пришлось в 2022 году немножко опуститься. Уезжать не захотелось", - сказала одна из жительниц освобожденного города. По словам другого жителя, в 2022 году, когда ВСУ начали бомбить город, в подвале укрывалось 450 человек, но потом все разъехались. Жители города также поблагодарили бойцов ВС РФ за его освобождение. По данным министерства, всего в городе в подвалах жилых домов остались более ста мирных жителей, которым военнослужащие "Востока" оказывают всестороннюю помощь.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
россия
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976641839_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3099ca339681a4e88ab5e5f71009cb30.jpg
"Тяжело, но крепились все" – жители Угледара о том, как прятались от ВСУ в подвале школы
Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале местной школы. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября.
2024-10-06T19:13
true
PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угледар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара
Мирные жители Угледара рассказали, как прятались в подвале школы