https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html

Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара

Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара

Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:13

2024-10-06T19:13

2024-10-06T19:13

специальная военная операция на украине

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угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале местной школы. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. "Я уже два года и семь месяцев жительница этой обители. Я здесь не одна, нас сейчас здесь 16 человек. Жила я раньше тут в синем доме, пришлось в 2022 году немножко опуститься. Уезжать не захотелось", - сказала одна из жительниц освобожденного города. По словам другого жителя, в 2022 году, когда ВСУ начали бомбить город, в подвале укрывалось 450 человек, но потом все разъехались. Жители города также поблагодарили бойцов ВС РФ за его освобождение. По данным министерства, всего в городе в подвалах жилых домов остались более ста мирных жителей, которым военнослужащие "Востока" оказывают всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html

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"Тяжело, но крепились все" – жители Угледара о том, как прятались от ВСУ в подвале школы Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале местной школы. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. 2024-10-06T19:13 true PT2M02S

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россия, угледар, вооруженные силы украины, происшествия