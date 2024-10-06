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Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/ugledar-1976638798.html
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара
Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:13
2024-10-06T19:13
специальная военная операция на украине
россия
угледар
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале местной школы. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. "Я уже два года и семь месяцев жительница этой обители. Я здесь не одна, нас сейчас здесь 16 человек. Жила я раньше тут в синем доме, пришлось в 2022 году немножко опуститься. Уезжать не захотелось", - сказала одна из жительниц освобожденного города. По словам другого жителя, в 2022 году, когда ВСУ начали бомбить город, в подвале укрывалось 450 человек, но потом все разъехались. Жители города также поблагодарили бойцов ВС РФ за его освобождение. По данным министерства, всего в городе в подвалах жилых домов остались более ста мирных жителей, которым военнослужащие "Востока" оказывают всестороннюю помощь.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
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"Тяжело, но крепились все" – жители Угледара о том, как прятались от ВСУ в подвале школы
Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале местной школы. Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября.
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россия, угледар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минобороны опубликовало кадры встречи военных с жителями Угледара

Мирные жители Угледара рассказали, как прятались в подвале школы

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры встречи военнослужащих группировки войск "Восток" с мирными жителями освобожденного Угледара, которые прятались в подвале местной школы.
Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября.
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"Я уже два года и семь месяцев жительница этой обители. Я здесь не одна, нас сейчас здесь 16 человек. Жила я раньше тут в синем доме, пришлось в 2022 году немножко опуститься. Уезжать не захотелось", - сказала одна из жительниц освобожденного города.
По словам другого жителя, в 2022 году, когда ВСУ начали бомбить город, в подвале укрывалось 450 человек, но потом все разъехались.
Жители города также поблагодарили бойцов ВС РФ за его освобождение.
По данным министерства, всего в городе в подвалах жилых домов остались более ста мирных жителей, которым военнослужащие "Востока" оказывают всестороннюю помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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