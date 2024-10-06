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Эксперт оценил проблему ограничения употребления алкоголя в турецких отелях - РИА Новости, 06.10.2024
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05:49 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/turtsiya-1976579497.html
Эксперт оценил проблему ограничения употребления алкоголя в турецких отелях
Эксперт оценил проблему ограничения употребления алкоголя в турецких отелях - РИА Новости, 06.10.2024
Эксперт оценил проблему ограничения употребления алкоголя в турецких отелях
Ограничения употребления алкогольных напитков туристами в отелях системы "все включено" в Турции по примеру ряда испанских курортов не ожидается, заявил РИА... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:49
2024-10-06T05:49
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СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Ограничения употребления алкогольных напитков туристами в отелях системы "все включено" в Турции по примеру ряда испанских курортов не ожидается, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. По данным британских СМИ, действующие по системе "все включено" отели на четырех испанских курортах, в том числе на Ибице и Магалуфе, ввели ограничения для британских туристов: теперь им разрешается выпить максимум шесть алкогольных напитков за сутки, причем три утром и три - вечером. Некоторые отели разрешат приобрести дополнительные напитки за отдельную оплату. Туристам грозит штраф от 750 до 1,5 тысяч евро за нарушение спокойствия других отдыхающих после употребления напитков. "На данный момент отсутствует проблема злоупотребления алкоголем в турецких отелях. Могут применяться некоторые меры, чтобы ограничить количество выбрасываемых продуктов, но ограничений в употреблении алкоголя не ожидается", - сообщил Санджар. При этом, отметил Санджар, ограничения на испанских курортах объяснимы ввиду ряда инцидентов с подвыпившими британскими туристами. Турецкие власти намерены разработать дорожную карту для предотвращения расточительства на шведских столах в отелях с системой "все включено", ежегодно в стране выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, сообщила ранее газета Milliyet. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. По данным минтуризма Турции, за восемь месяцев 2024 года страну посетили почти 36 миллионов иностранных туристов, больше всего туристов за прибыло из РФ - более 4,5 миллиона. Из Великобритании за тот же период прибыли более 3,1 миллиона туристов.
https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html
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турция, великобритания, осман айык, россия
Турция, Великобритания, Осман Айык, Россия
Эксперт оценил проблему ограничения употребления алкоголя в турецких отелях

Эксперт Санджар: отели "все включено" в Турции не введут ограничения на алкоголь

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Ограничения употребления алкогольных напитков туристами в отелях системы "все включено" в Турции по примеру ряда испанских курортов не ожидается, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
По данным британских СМИ, действующие по системе "все включено" отели на четырех испанских курортах, в том числе на Ибице и Магалуфе, ввели ограничения для британских туристов: теперь им разрешается выпить максимум шесть алкогольных напитков за сутки, причем три утром и три - вечером. Некоторые отели разрешат приобрести дополнительные напитки за отдельную оплату. Туристам грозит штраф от 750 до 1,5 тысяч евро за нарушение спокойствия других отдыхающих после употребления напитков.
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"На данный момент отсутствует проблема злоупотребления алкоголем в турецких отелях. Могут применяться некоторые меры, чтобы ограничить количество выбрасываемых продуктов, но ограничений в употреблении алкоголя не ожидается", - сообщил Санджар.
При этом, отметил Санджар, ограничения на испанских курортах объяснимы ввиду ряда инцидентов с подвыпившими британскими туристами.
Турецкие власти намерены разработать дорожную карту для предотвращения расточительства на шведских столах в отелях с системой "все включено", ежегодно в стране выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, сообщила ранее газета Milliyet.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
По данным минтуризма Турции, за восемь месяцев 2024 года страну посетили почти 36 миллионов иностранных туристов, больше всего туристов за прибыло из РФ - более 4,5 миллиона. Из Великобритании за тот же период прибыли более 3,1 миллиона туристов.
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