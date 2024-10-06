Рейтинг@Mail.ru
В Аланье умер российский турист - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 06.10.2024 (обновлено: 20:48 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/turist-1976649181.html
В Аланье умер российский турист
В Аланье умер российский турист - РИА Новости, 06.10.2024
В Аланье умер российский турист
Российский турист скончался в воскресенье на турецком курорте Аланья, сообщил портал Gerçek Alanya. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:46
2024-10-06T20:48
аланья (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Российский турист скончался в воскресенье на турецком курорте Аланья, сообщил портал Gerçek Alanya. По данным издания, 55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание, когда загорал на лежаке у моря. Отмечается, что врачи прибыли по вызову в отель в районе Окурджалар и госпитализировали мужчину. Несмотря на усилия врачей, турист скончался, тело направлено на судмедэкспертизу, говорится в публикации портала.
https://ria.ru/20240904/turtsija-1970520177.html
https://ria.ru/20241005/alanya-1976535896.html
аланья (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аланья (город), в мире
Аланья (город), В мире
В Аланье умер российский турист

Gerçek Alanya: в Аланье умер российский турист

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Российский турист скончался в воскресенье на турецком курорте Аланья, сообщил портал Gerçek Alanya.
По данным издания, 55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание, когда загорал на лежаке у моря.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки
4 сентября, 14:46
Отмечается, что врачи прибыли по вызову в отель в районе Окурджалар и госпитализировали мужчину.
Несмотря на усилия врачей, турист скончался, тело направлено на судмедэкспертизу, говорится в публикации портала.
Последствия столкновения автобусов с туристами в турецкой провинции Анталья - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Две российские туристки пострадали в ДТП возле турецкой Аланьи
5 октября, 17:35
 
Аланья (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала