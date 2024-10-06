https://ria.ru/20241006/turist-1976649181.html
В Аланье умер российский турист
В Аланье умер российский турист - РИА Новости, 06.10.2024
В Аланье умер российский турист
Российский турист скончался в воскресенье на турецком курорте Аланья, сообщил портал Gerçek Alanya. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:46
2024-10-06T20:46
2024-10-06T20:48
аланья (город)
в мире
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СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Российский турист скончался в воскресенье на турецком курорте Аланья, сообщил портал Gerçek Alanya. По данным издания, 55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание, когда загорал на лежаке у моря. Отмечается, что врачи прибыли по вызову в отель в районе Окурджалар и госпитализировали мужчину. Несмотря на усилия врачей, турист скончался, тело направлено на судмедэкспертизу, говорится в публикации портала.
https://ria.ru/20240904/turtsija-1970520177.html
https://ria.ru/20241005/alanya-1976535896.html
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аланья (город), в мире
В Аланье умер российский турист
Gerçek Alanya: в Аланье умер российский турист