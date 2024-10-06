https://ria.ru/20241006/tunis-1976317262.html

Процедура выборов президента Туниса

Процедура выборов президента Туниса - РИА Новости, 06.10.2024

Процедура выборов президента Туниса

В соответствии с конституцией Туниса (2022), президент является главой государства. Исполнительную функцию осуществляет президент республики, которому помогает... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:22

2024-10-06T00:22

2024-10-06T00:22

справки

тунис (страна)

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В соответствии с конституцией Туниса (2022), президент является главой государства. Исполнительную функцию осуществляет президент республики, которому помогает правительство под председательством главы правительства. Президент является верховным главнокомандующим Вооруженными силами.Президент Республики является гарантом национальной независимости, территориальной целостности, уважения конституции и законов, а также выполнения договоров. Он обеспечивает регулярное функционирование органов государственной власти и обеспечивает преемственность государства. Президент возглавляет Совет национальной безопасности.Выдвижение своей кандидатуры на пост президента является правом, признанным за любым гражданином Туниса, который исповедует ислам, не имеет другого гражданства, рожден от отца и матери, от дедушек и бабушек по отцовской и материнской линии, являющихся тунисцами, и все они остаются гражданами Туниса без перерыва.На момент выдвижения своей кандидатуры он должен быть не моложе 40 лет и обладать гражданскими и политическими правами.Запрещено занимать должность президента более двух полных, последовательных или отдельных сроков.Президент Республики не может совмещать свои обязанности с какой-либо другой партийной ответственностью.Президент избирается сроком на пять лет в течение последних трех месяцев президентского срока предыдущего избранного президента всеобщим, свободным, прямым и тайным голосованием абсолютным большинством поданных голосов.Заявление от кандидата подается в Высшую независимую избирательную комиссию (ВНИК) в порядке и на условиях, предусмотренных Органическим законом "О выборах и референдумах".Кандидат должен быть выдвинут членами избранных представительных собраний или избирателями в соответствии с Органическим законом "О выборах и референдумах". Избирательным правом наделены дееспособные граждане Туниса, зарегистрированные в реестре избирателей, достигшие 18 лет на день, предшествующий дню голосования, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.В Реестр избирателей не могут быть внесены лица, осужденные за ряд преступлений, пока не наступили реабилитирующие обстоятельства, а также военнослужащие и сотрудники службы внутренней безопасности.Продолжительность голосования составляет один день. Выборы назначаются на праздничный или выходной день. Объявление о выборах осуществляется через президентский указ.При входе избирателя на избирательный участок его имя и фамилия, номер национального удостоверения личности или паспорта проверяются и его имя вносится в список избирателей. Избиратель ставит подпись перед своим именем и фамилией.Избиратель получает избирательный бюллетень после того, как председатель участковой избирательной комиссии ставит свою печать на бюллетень, и проходит в кабину для голосования. После заполнения бюллетеня избиратель помещает его в избирательную урну.Избиратель с ограниченными возможностями здоровья (слепой или с нарушениями опорно-двигательного аппарата) может реализовать свое право голоса, приведя на избирательный участок сопровождающего из числа родственников. Если такой человек отсутствует, то помощь может оказать избиратель, присутствующий на избирательном участке.Граждане Туниса, проживающие за рубежом, имеют право голосовать в течение трех дней, последний из которых совпадает с днем голосования.Результаты выборов публикуются на официальном сайте ВНИК.Победителем считается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов не получает абсолютного большинства голосов при первом голосовании, проводится второй тур голосования в течение двух недель после объявления окончательных результатов первого тура. Во втором туре участвуют два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре. Победителем объявляется кандидат, набравший большинство голосов во втором туре.В случае равенства числа голосов между рядом кандидатов выдвигается старший по возрасту кандидат, либо объявляется его победа при равенстве голосов во втором туре.В случае смерти одного из кандидатов в ходе первого тура голосования или одного из двух кандидатов во время второго тура голосования проводится повторное выдвижение кандидатур; новая дата выборов устанавливается в срок, не превышающий 45 дней. Снятие кандидатов с первого или второго тура не влияет на процесс выборов.Если выборы не могут состояться в назначенный срок из-за войны или неминуемой опасности, президентский срок продлевается законом до тех пор, пока причины, вызвавшие перенос выборов, не перестанут существовать.Избранный Президент Республики приносит присягу на совместном заседании Ассамблеи народных представителей (нижняя палата парламента Туниса) и Национального совета регионов и округов (верхняя палата парламента Туниса). Если эта присяга не может быть принесена перед палатами парламента, избранный президента приносит ее в Конституционном суде.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

тунис (страна)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тунис (страна)