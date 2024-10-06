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ЦАХАЛ заявила, что уничтожила отряд элитного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 06.10.2024
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19:55 06.10.2024 (обновлено: 20:30 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/tsakhal-1976644520.html
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила отряд элитного подразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила отряд элитного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 06.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила отряд элитного подразделения "Хезболлы"
Израильская армия ликвидировала отряд элитного подразделения "Радван" шиитского движения "Хезболла" на территории южного Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:55
2024-10-06T20:30
в мире
ливан
израиль
хамас
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хасан насрулла
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Израильская армия ликвидировала отряд элитного подразделения "Радван" шиитского движения "Хезболла" на территории южного Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ. "188-я бригада под командованием 36-й дивизии обнаружила и ликвидировала тайники с оружием, подземную инфраструктуру и уничтожила отряд "Радван" на юге Ливана", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что силы ЦАХАЛ уничтожили штаб "Хезболлы", в котором, как утверждается, составлялись планы атак на северные израильские поселения и хранились вооружения. Помимо этого, израильские военные сообщили об обнаружении и устранении засады шиитского движения, а также о конфискации оружия из их автомобилей и уничтожении ямы со взрывчаткой. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров шиитского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Кроме того, Тель-Авив объявил 1 октября о начале наземной операции.Число жертв атак ЦАХАЛ уже превысило тысячу, включая лидеров "Хезболлы", свыше 90 тысяч стали беженцами. Бойцы ливанского движения, несмотря на потери, в частности в командном составе, ведут наземные бои и не прекращают ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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в мире, ливан, израиль, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла
В мире, Ливан, Израиль, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила отряд элитного подразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации отряда элитного подразделения "Радван" на юге Ливана

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Израильская армия ликвидировала отряд элитного подразделения "Радван" шиитского движения "Хезболла" на территории южного Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
"188-я бригада под командованием 36-й дивизии обнаружила и ликвидировала тайники с оружием, подземную инфраструктуру и уничтожила отряд "Радван" на юге Ливана", — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что силы ЦАХАЛ уничтожили штаб "Хезболлы", в котором, как утверждается, составлялись планы атак на северные израильские поселения и хранились вооружения.
Помимо этого, израильские военные сообщили об обнаружении и устранении засады шиитского движения, а также о конфискации оружия из их автомобилей и уничтожении ямы со взрывчаткой.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
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Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров шиитского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Кроме того, Тель-Авив объявил 1 октября о начале наземной операции.
Число жертв атак ЦАХАЛ уже превысило тысячу, включая лидеров "Хезболлы", свыше 90 тысяч стали беженцами. Бойцы ливанского движения, несмотря на потери, в частности в командном составе, ведут наземные бои и не прекращают ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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