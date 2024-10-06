https://ria.ru/20241006/tsakhal-1976584362.html

ЦАХАЛ заявила об ударах по складам "Хезболлы" под жилыми домами в Бейруте

ЦАХАЛ заявила об ударах по складам "Хезболлы" под жилыми домами в Бейруте - РИА Новости, 06.10.2024

ЦАХАЛ заявила об ударах по складам "Хезболлы" под жилыми домами в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударах по спрятанным под домами складам вооружения шиитского движения "Хезболла" в Бейруте. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:42

2024-10-06T07:42

2024-10-06T09:09

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударах по спрятанным под домами складам вооружения шиитского движения "Хезболла" в Бейруте. "ВВС Израиля нанесли серию прицельных ударов по складам оружия и объектам террористической инфраструктуры, принадлежащих террористической организации "Хезболла", в районе Бейрута <…> "Хезболла" умышленно размещает производство оружия и свои арсеналы под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая рискам мирное население", — говорится в публикации. В ЦАХАЛ добавили, что предприняли меры, чтобы снизить риски для мирного населения, в том числе предупредили об ударе жителей этого района. Как передавал корреспондент РИА Новости, израильские самолеты снова нанесли удары по южному пригороду Бейрута. Более трех из них пришлось на трассу из центра города в аэропорт, несколько взрывов прогремели примерно в двух километрах от аэропорта. До этого удары наносились по районам Бурдж аль-Бараджни и Шувайфат. Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана, и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, свыше 90 тысяч стали беженцами. "Хезболла", несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241006/sektor_gaza-1976576733.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241006/livan-1976583815.html

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Удары израильской авиации по южному пригороду Бейрута Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута, передаёт корреспондент РИА Новости. 2024-10-06T07:42 true PT0M15S

Взрывы в Бейруте после израильских ударов Взрывы в Бейруте после израильских ударов 2024-10-06T07:42 true PT2M07S

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бейрут, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире