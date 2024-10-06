https://ria.ru/20241006/trudoustroystvo-1976573975.html

Раскрыто, что навредит при трудоустройстве сильнее плохой рекомендации

Раскрыто, что навредит при трудоустройстве сильнее плохой рекомендации - РИА Новости, 06.10.2024

Раскрыто, что навредит при трудоустройстве сильнее плохой рекомендации

Одним из документов, которые работодатели требуют от соискателя при приеме на работу, все чаще становится кредитная история. Если в ней непорядок, это может... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T02:17

2024-10-06T02:17

2024-10-06T02:17

эльман мехтиев

общество

трудоустройство

работа

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Одним из документов, которые работодатели требуют от соискателя при приеме на работу, все чаще становится кредитная история. Если в ней непорядок, это может навредить сильнее, чем не очень хороший отзыв от бывшего руководителя, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".По его словам, работодателю важно, чтобы сотрудник хорошо исполнял свои обязанности, а кредитная история об этом наглядно свидетельствует. Если у человека все в порядке с долгами, то и на рабочем месте, вероятно, проблем не будет.Справедливо и обратное. "Для любого работодателя "красным флажком" является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже", — утверждает Мехтиев.Негативом будут неоплаченные алименты, долги по ЖКХ и другим выплатам. Они говорят о неумении оценивать свои силы, необязательности и даже, возможно, непорядочности. Лучше сделать выбор в пользу другого кандидата, подытожил он.

https://ria.ru/20241005/bezrabotnye-1599982658.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

эльман мехтиев, общество, трудоустройство, работа