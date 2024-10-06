https://ria.ru/20241006/trevoga-1976657757.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T22:13
2024-10-06T22:13
2024-10-06T22:13
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киевская область
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В 21.24 (совпадает с мск) ее объявили в Черниговской области. Через 40 минут - в Киевской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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россия, украина, киевская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киевская область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу