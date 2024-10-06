https://ria.ru/20241006/trevoga-1976572113.html

На севере Израиля звучит сирена воздушной тревоги

На севере Израиля звучит сирена воздушной тревоги - РИА Новости, 06.10.2024

На севере Израиля звучит сирена воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T00:38

2024-10-06T00:38

2024-10-06T00:39

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолеты израильских ВВС нанесли не менее четырех ударов по южному пригороду Бейрута.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html

https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html

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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, хамас, бейрут, ливан, в мире