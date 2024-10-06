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Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах - РИА Новости, 06.10.2024
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11:05 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/tramp-1976602100.html
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах - РИА Новости, 06.10.2024
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о вооруженных конфликтах в мире,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:05
2024-10-06T11:05
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о вооруженных конфликтах в мире, пожалев, что Трамп не был вождем, королем и президентом повсюду последние 10 тысяч лет в своем Telegram-канале. "Нетленка от Трампа: "Если бы президентом был я, то войны в (вставьте любое) удалось бы избежать!" Как жаль, что он не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!" - написал Медведев.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах

Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о вооруженных конфликтах в мире, пожалев, что Трамп не был вождем, королем и президентом повсюду последние 10 тысяч лет в своем Telegram-канале.
"Нетленка от Трампа: "Если бы президентом был я, то войны в (вставьте любое) удалось бы избежать!" Как жаль, что он не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!" - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Возвращение бумеранга: Штаты поставили перед страшным выбором
5 октября, 08:00
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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