https://ria.ru/20241006/tramp-1976602100.html
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах - РИА Новости, 06.10.2024
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о вооруженных конфликтах в мире,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:05
2024-10-06T11:05
2024-10-06T11:05
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о вооруженных конфликтах в мире, пожалев, что Трамп не был вождем, королем и президентом повсюду последние 10 тысяч лет в своем Telegram-канале. "Нетленка от Трампа: "Если бы президентом был я, то войны в (вставьте любое) удалось бы избежать!" Как жаль, что он не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!" - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал слова Трампа о вооруженных конфликтах
Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире