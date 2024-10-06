https://ria.ru/20241006/tramp-1976574471.html

Выступление Трампа в Батлере в X смотрят 11 миллионов человек

Выступление Трампа в Батлере в X смотрят 11 миллионов человек - РИА Новости, 06.10.2024

Выступление Трампа в Батлере в X смотрят 11 миллионов человек

Более одиннадцати миллионов человек смотрят в соцсети X предвыборный митинг Дональда Трампа в городе Батлер, где летом на экс-президента произошло покушение,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T02:35

2024-10-06T02:35

2024-10-06T02:35

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более одиннадцати миллионов человек смотрят в соцсети X предвыборный митинг Дональда Трампа в городе Батлер, где летом на экс-президента произошло покушение, следует из трансляции. Публикация с трансляцией на странице Трампа в X набрала 100 тысяч отметок "нравится", около 19 тысяч пользователей сделали репост. В YouTube трансляцию смотрят около 33 тысяч человек. Ранее поддержать Трампа в городе Батлер вышел и владелец соцсети X Илон Маск. Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. Второе покушение на бывшего президента было совершено 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде.

https://ria.ru/20241005/tramp-1976565902.html

https://ria.ru/20241006/mask-1976573887.html

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флорида, дональд трамп, youtube, выборы президента сша — 2024, илон маск, в мире