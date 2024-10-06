https://ria.ru/20241006/terakt-1976622274.html
В Израиле сообщили о погибшем при теракте в Беэр-Шеве
В Израиле сообщили о погибшем при теракте в Беэр-Шеве - РИА Новости, 06.10.2024
В Израиле сообщили о погибшем при теракте в Беэр-Шеве
Одна женщина скончалась, а количество раненых возросло до 10 в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:25
2024-10-06T15:25
2024-10-06T15:32
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976621611_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9aa1df292d1f5b06be054cf906ac8a6b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Одна женщина скончалась, а количество раненых возросло до 10 в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет и оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Сорока" 10 пострадавших", - говорится в сообщении.По данным MDA, у пятерых пострадавших огнестрельные ранения, а еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.Ранее полиция Израиля сообщила о теракте со стрельбой на центральной автобусной станции Беэр-Шевы. Нападавший был ликвидирован.
https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976621611_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bc23e97948afc81838000fa7ce3e771a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире
В Израиле сообщили о погибшем при теракте в Беэр-Шеве
MDA: при теракте в израильском городе Беэр-Шева погиб человек, еще 10 пострадали
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости.
Одна женщина скончалась, а количество раненых возросло до 10 в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба
скорой помощи Израиля (MDA).
"Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет и оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Сорока" 10 пострадавших", - говорится в сообщении.
По данным MDA, у пятерых пострадавших огнестрельные ранения, а еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.
Ранее полиция Израиля сообщила о теракте со стрельбой на центральной автобусной станции Беэр-Шевы. Нападавший был ликвидирован.