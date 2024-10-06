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В Израиле сообщили о погибшем при теракте в Беэр-Шеве

В Израиле сообщили о погибшем при теракте в Беэр-Шеве - РИА Новости, 06.10.2024

В Израиле сообщили о погибшем при теракте в Беэр-Шеве

Одна женщина скончалась, а количество раненых возросло до 10 в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:25

2024-10-06T15:25

2024-10-06T15:32

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Одна женщина скончалась, а количество раненых возросло до 10 в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе Беэр-Шева, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет и оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Сорока" 10 пострадавших", - говорится в сообщении.По данным MDA, у пятерых пострадавших огнестрельные ранения, а еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.Ранее полиция Израиля сообщила о теракте со стрельбой на центральной автобусной станции Беэр-Шевы. Нападавший был ликвидирован.

https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976567562.html

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