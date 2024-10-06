https://ria.ru/20241006/svo-1976606366.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и РЛС, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:23

2024-10-06T12:23

2024-10-06T12:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 60 боевиков ВСУ, самоходку "Гвоздика" и РЛС, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 108-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка , Новояковлевка, Жеребянки Запорожской области, Львово и Токаревка Херсонской области.Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, пять автомобилей и 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)