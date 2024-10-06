https://ria.ru/20241006/svo-1976606076.html

Группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ

Украинские подразделения потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы производств США и Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:18

2024-10-06T12:18

2024-10-06T12:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы производств США и Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Великая Новоселка, Октябрь, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки подразделений 110-й, 116-й и 118-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область