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Группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ
Украинские подразделения потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы производств США и Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:18
2024-10-06T12:18
2024-10-06T12:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 120 военнослужащих и две гаубицы производств США и Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Великая Новоселка, Октябрь, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки подразделений 110-й, 116-й и 118-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 120 военных ВСУ за сутки