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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.10.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразили три контратаки, ВСУ потеряли до 400 РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:14
2024-10-06T12:14
2024-10-06T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразили три контратаки, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка, Берестовое Харьковской области, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 28-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции