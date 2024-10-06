https://ria.ru/20241006/svo-1976605748.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 06.10.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразили три контратаки, ВСУ потеряли до 400 РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:14

2024-10-06T12:14

2024-10-06T12:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразили три контратаки, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка, Берестовое Харьковской области, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп 28-й и 116-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два 105 мм орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Квертус", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)