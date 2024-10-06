https://ria.ru/20241006/su-34-1976577735.html

Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на боевиков ВСУ в Курской области

Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.10.2024

Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на боевиков ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T05:05

2024-10-06T05:05

2024-10-06T07:33

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — рассказали в ведомстве.Получив подтверждение от разведки об уничтожении позиций противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных, 136 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/kharkov-1972340643.html

https://ria.ru/20241005/kursk-1976520028.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34