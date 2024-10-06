Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на боевиков ВСУ в Курской области
Су-34 уничтожил солдат и "опорник" ВСУ в Курской области ударом авиабомб с УМПК
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
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"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — рассказали в ведомстве.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении позиций противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных, 136 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.