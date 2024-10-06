Спецоперация, 6 октября: ВС России поразили базу горючего в районе Одессы
МО: ВС РФ поразили базу горючего в районе Одессы и пункты управления БПЛА ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские войска поразили базу горючего в районе Одессы, инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пункты управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1620 человек, следует из сводки министерства.
На Западе заявили о ловушке для ВСУ в ДНР
Вчера, 16:11
На курском направлении российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны. Кроме того, группировка "Север" отразила четыре контратаки в направлении Плехово.
Потери Киева за сутки составили около 200 военных, один сдался в плен, уничтожено семь единиц техники. За все время боевых действий на данном направлении противник потерял более 20 800 военных, 136 танков, указали в оборонном ведомстве.
Атаки ВСУ на российские регионы
Средства ПВО ночью уничтожили два БПЛА над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны.
Кроме того, по данным министерства, утром украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области.
Днем система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Удары по украинской инфраструктуре
Ночью взрыв прозвучал в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучал сигнал воздушной тревоги. Тревога также была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Винницкой области.
Позиция Словакии
Конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом, но его военным способом не решить, считает премьер Словакии Роберт Фицо.
"В соседней стране происходит военный конфликт, где друг друга убивают славяне, и где Европа это убийство значительно поддерживает, что я просто не понимаю. И моё мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше… Война на Украине продолжается лишь потому, что твердо поддерживается Западом. Каждый думает, что через Украину поставим русских на колени, но эта русофобия не работает. Оказывается, военным способом эту проблему не решить", - сказал Фицо в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье.
Он также заверил, что депутаты от его политсилы не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО.
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00
Путь к взятию Курахово
Максимильяновка может стать одним из плацдармов для взятия крупного укрепрайона ВСУ Курахово, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового подразделения "Южной" группировки войск РФ с позывным "Юрист".
"Мы отодвигаем фронт от Донецка. Сейчас кураховское направление. Следующий населенный пункт наш - плацдарм – город Максимильяновка, который является городом-спутником города Курахово. От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении", - считает "Юрист".
По словам военнослужащего, противник пытается "огрызаться", но все их усилия пресекаются ВС РФ. Отрезаются любые попытки противника осуществить снабжение своих позиций и ротацию.
"Мы отрезаем им пути снабжения, перекрываем им любые коридоры - это и подход живой силы, ротация на линии фронта, это и обеспечение продовольствием и боеприпасами - это все отрезается нами", - пояснил "Юрист".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18