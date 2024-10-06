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Спецоперация, 6 октября: ВС России поразили базу горючего в районе Одессы - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 06.10.2024 (обновлено: 18:02 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976634463.html
Спецоперация, 6 октября: ВС России поразили базу горючего в районе Одессы
Спецоперация, 6 октября: ВС России поразили базу горючего в районе Одессы - РИА Новости, 06.10.2024
Спецоперация, 6 октября: ВС России поразили базу горючего в районе Одессы
Российские войска поразили базу горючего в районе Одессы, инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пункты управления БПЛА ВСУ,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:00
2024-10-06T18:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
вячеслав гладков
роберт фицо
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские войска поразили базу горючего в районе Одессы, инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пункты управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1620 человек, следует из сводки министерства. На курском направлении российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны. Кроме того, группировка "Север" отразила четыре контратаки в направлении Плехово. Потери Киева за сутки составили около 200 военных, один сдался в плен, уничтожено семь единиц техники. За все время боевых действий на данном направлении противник потерял более 20 800 военных, 136 танков, указали в оборонном ведомстве. Атаки ВСУ на российские регионыСредства ПВО ночью уничтожили два БПЛА над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным министерства, утром украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области. Днем система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Удары по украинской инфраструктуреНочью взрыв прозвучал в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучал сигнал воздушной тревоги. Тревога также была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Винницкой области. Позиция СловакииКонфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом, но его военным способом не решить, считает премьер Словакии Роберт Фицо. "В соседней стране происходит военный конфликт, где друг друга убивают славяне, и где Европа это убийство значительно поддерживает, что я просто не понимаю. И моё мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше… Война на Украине продолжается лишь потому, что твердо поддерживается Западом. Каждый думает, что через Украину поставим русских на колени, но эта русофобия не работает. Оказывается, военным способом эту проблему не решить", - сказал Фицо в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье. Он также заверил, что депутаты от его политсилы не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО. Путь к взятию КураховоМаксимильяновка может стать одним из плацдармов для взятия крупного укрепрайона ВСУ Курахово, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового подразделения "Южной" группировки войск РФ с позывным "Юрист". "Мы отодвигаем фронт от Донецка. Сейчас кураховское направление. Следующий населенный пункт наш - плацдарм – город Максимильяновка, который является городом-спутником города Курахово. От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении", - считает "Юрист". По словам военнослужащего, противник пытается "огрызаться", но все их усилия пресекаются ВС РФ. Отрезаются любые попытки противника осуществить снабжение своих позиций и ротацию. "Мы отрезаем им пути снабжения, перекрываем им любые коридоры - это и подход живой силы, ротация на линии фронта, это и обеспечение продовольствием и боеприпасами - это все отрезается нами", - пояснил "Юрист".
https://ria.ru/20241006/vsu-1976626166.html
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украина, россия, киев, вячеслав гладков, роберт фицо, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Вячеслав Гладков, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, НАТО
Спецоперация, 6 октября: ВС России поразили базу горючего в районе Одессы

МО: ВС РФ поразили базу горючего в районе Одессы и пункты управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские войска поразили базу горючего в районе Одессы, инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пункты управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1620 человек, следует из сводки министерства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Западе заявили о ловушке для ВСУ в ДНР
Вчера, 16:11
На курском направлении российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны. Кроме того, группировка "Север" отразила четыре контратаки в направлении Плехово.
Потери Киева за сутки составили около 200 военных, один сдался в плен, уничтожено семь единиц техники. За все время боевых действий на данном направлении противник потерял более 20 800 военных, 136 танков, указали в оборонном ведомстве.

Атаки ВСУ на российские регионы

Средства ПВО ночью уничтожили два БПЛА над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны.
Кроме того, по данным министерства, утром украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области.
Днем система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Борисовскими районами, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Придут с оружием". В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара
Вчера, 15:43

Удары по украинской инфраструктуре

Ночью взрыв прозвучал в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучал сигнал воздушной тревоги. Тревога также была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Винницкой области.

Позиция Словакии

Конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом, но его военным способом не решить, считает премьер Словакии Роберт Фицо.
"В соседней стране происходит военный конфликт, где друг друга убивают славяне, и где Европа это убийство значительно поддерживает, что я просто не понимаю. И моё мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше… Война на Украине продолжается лишь потому, что твердо поддерживается Западом. Каждый думает, что через Украину поставим русских на колени, но эта русофобия не работает. Оказывается, военным способом эту проблему не решить", - сказал Фицо в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье.
Он также заверил, что депутаты от его политсилы не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00

Путь к взятию Курахово

Максимильяновка может стать одним из плацдармов для взятия крупного укрепрайона ВСУ Курахово, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового подразделения "Южной" группировки войск РФ с позывным "Юрист".
"Мы отодвигаем фронт от Донецка. Сейчас кураховское направление. Следующий населенный пункт наш - плацдарм – город Максимильяновка, который является городом-спутником города Курахово. От успеха взятия именно данного плацдарма зависит в принципе и падение Курахово как главного укрепрайона на данном направлении", - считает "Юрист".
По словам военнослужащего, противник пытается "огрызаться", но все их усилия пресекаются ВС РФ. Отрезаются любые попытки противника осуществить снабжение своих позиций и ротацию.
"Мы отрезаем им пути снабжения, перекрываем им любые коридоры - это и подход живой силы, ротация на линии фронта, это и обеспечение продовольствием и боеприпасами - это все отрезается нами", - пояснил "Юрист".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВячеслав ГладковРоберт ФицоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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