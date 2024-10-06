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Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.10.2024

Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:08

2024-10-06T18:08

2024-10-06T18:34

специальная военная операция на украине

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курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, после атаки российские военные выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Личный состав и бронированная техника противника были уничтожены, резюмировали в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих и 136 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241006/morpekhi-1976584659.html

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Боевой вылет российских вертолетов в курском приграничье Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. 2024-10-06T18:08 true PT0M39S

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность