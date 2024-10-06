Рейтинг@Mail.ru
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 06.10.2024 (обновлено: 18:34 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976632514.html
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.10.2024
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:08
2024-10-06T18:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976636772_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b039523c043af8a53220034aa16a096b.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, после атаки российские военные выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Личный состав и бронированная техника противника были уничтожены, резюмировали в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих и 136 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241006/morpekhi-1976584659.html
https://ria.ru/20241006/su-34-1976577735.html
https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевой вылет российских вертолетов в курском приграничье
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
2024-10-06T18:08
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976636772_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92ce307f3f90030198dc647c0b25c631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

МО РФ: вертолеты Ка-52М уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили живую силу и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в заявлении.
Работа морпехов группировки Север в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Минобороны опубликовало кадры боев за село в Курской области
Вчера, 07:46
Как отметили в ведомстве, после атаки российские военные выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Личный состав и бронированная техника противника были уничтожены, резюмировали в министерстве.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 05:05
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 6 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих и 136 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Пришлось пойти на хитрость". С чем столкнулись морпехи в Курской области
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала