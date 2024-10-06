https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976632045.html

"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 06.10.2024

"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Украинские войска потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T17:34

2024-10-06T17:34

2024-10-06T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

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угледар

киев

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинские войска потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."ВСУ столкнутся с тем, что их возьмут в клещи (в Селидово. — Прим. ред.), где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и снова, они либо потеряют их всех, как это было в Угледаре, либо им придется вывести их оттуда", — отметил он.По словам офицера, в скором времени город может оказаться отрезан, а украинские — окружены. При этом он добавил, что Киев также сталкивается с проблемами на Покровском направлении."Вы видите, что они (ВС России. — Прим. ред.) продвигаются все ближе и ближе к городу", — резюмировал Меркурис.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html

россия

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в мире, россия, угледар, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша