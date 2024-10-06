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"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976632045.html
"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 06.10.2024
"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Украинские войска потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T17:34
2024-10-06T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
угледар
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинские войска потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."ВСУ столкнутся с тем, что их возьмут в клещи (в Селидово. — Прим. ред.), где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и снова, они либо потеряют их всех, как это было в Угледаре, либо им придется вывести их оттуда", — отметил он.По словам офицера, в скором времени город может оказаться отрезан, а украинские — окружены. При этом он добавил, что Киев также сталкивается с проблемами на Покровском направлении."Вы видите, что они (ВС России. — Прим. ред.) продвигаются все ближе и ближе к городу", — резюмировал Меркурис.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html
https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html
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в мире, россия, угледар, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Угледар, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Как в Угледаре". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Дэвис: ВСУ ждет в Селидово повторение краха как в Угледаре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинские войска потеряют Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"ВСУ столкнутся с тем, что их возьмут в клещи (в Селидово. — Прим. ред.), где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и снова, они либо потеряют их всех, как это было в Угледаре, либо им придется вывести их оттуда", — отметил он.
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По словам офицера, в скором времени город может оказаться отрезан, а украинские — окружены. При этом он добавил, что Киев также сталкивается с проблемами на Покровском направлении.
"Вы видите, что они (ВС России. — Прим. ред.) продвигаются все ближе и ближе к городу", — резюмировал Меркурис.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУгледарКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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