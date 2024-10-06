https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976625927.html

Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"

Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета" - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"

Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T16:34

2024-10-06T16:34

2024-10-06T16:34

сумская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, сопровождающем видео. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по самоходке противника. "Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сказали в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлено попадание российского беспилотника по вражеской технике и ее горение.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение "Ланцетом" установки "Богдана" ВСУ в Сумской области Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения САУ «Богдана» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области. 2024-10-06T16:34 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность