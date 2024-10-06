Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета" - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976625927.html
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета" - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"
Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:34
2024-10-06T16:34
сумская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976627210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac4bb318933a92ec9c562f49e79e9dc7.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, сопровождающем видео. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по самоходке противника. "Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сказали в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлено попадание российского беспилотника по вражеской технике и ее горение.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение "Ланцетом" установки "Богдана" ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения САУ «Богдана» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области.
2024-10-06T16:34
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976627210_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a8ba86d749764c28ed37349931da566f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"

МО: ВС РФ "Ланцетом" поразили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, сопровождающем видео.
После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по самоходке противника.
"Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сказали в Минобороны.
На кадрах объективного контроля запечатлено попадание российского беспилотника по вражеской технике и ее горение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала