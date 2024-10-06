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Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета" - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"
Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T16:34
2024-10-06T16:34
2024-10-06T16:34
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, сопровождающем видео. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по самоходке противника. "Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сказали в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлено попадание российского беспилотника по вражеской технике и ее горение.
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Уничтожение "Ланцетом" установки "Богдана" ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения САУ «Богдана» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области.
2024-10-06T16:34
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Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение самоходки ВСУ с помощью "Ланцета"
МО: ВС РФ "Ланцетом" поразили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения самоходной артустановки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Сумской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, сопровождающем видео.
После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по самоходке противника.
"Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - сказали в Минобороны.
На кадрах объективного контроля запечатлено попадание российского беспилотника по вражеской технике и ее горение.