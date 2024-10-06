Группировка "Юг" отразила четыре атаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, две бронемашины "Козак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица Caesar производства Франции и 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18