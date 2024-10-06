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Группировка "Юг" отразила четыре атаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
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12:22 06.10.2024 (обновлено: 12:32 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976606238.html
Группировка "Юг" отразила четыре атаки ВСУ за сутки
Группировка "Юг" отразила четыре атаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
Группировка "Юг" отразила четыре атаки ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, две бронемашины... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:22
2024-10-06T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, две бронемашины "Козак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица Caesar производства Франции и 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США."Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, северск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Северск, Вооруженные силы РФ
Группировка "Юг" отразила четыре атаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих, две бронемашины "Козак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица Caesar производства Франции и 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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