ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой
МО: ВС РФ поразили базу горючего в районе Одессы и аэродром Староконстантинов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по базе горючего в районе Одессы и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", — говорится в сводке.
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В то же время силы ПВО сбили три снаряда американской РСЗО HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
- 646 самолетов;
- 283 вертолета;
- 32 939 беспилотников;
- 580 зенитных ракетных комплексов;
- 18 532 танка и других боевых бронированных машин;
- 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 15 680 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 26 973 военных автомобиля.
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