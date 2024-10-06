Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 06.10.2024 (обновлено: 13:29 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976605838.html
ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой
ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой - РИА Новости, 06.10.2024
ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой
Российские войска за сутки нанесли удары по базе горючего в районе Одессы и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:15
2024-10-06T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
одесса
хмельницкая область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по базе горючего в районе Одессы и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах&quot;, — говорится в сводке.В то же время силы ПВО сбили три снаряда американской РСЗО HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
хмельницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, одесса, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Одесса, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой

МО: ВС РФ поразили базу горючего в районе Одессы и аэродром Староконстантинов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по базе горючего в районе Одессы и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00
В то же время силы ПВО сбили три снаряда американской РСЗО HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
  • 646 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 32 939 беспилотников;
  • 580 зенитных ракетных комплексов;
  • 18 532 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 15 680 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 26 973 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьОдессаХмельницкая областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала