https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976605838.html

ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой

ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой - РИА Новости, 06.10.2024

ВС России ударили по аэродрому Староконстантинов и базе топлива под Одессой

Российские войска за сутки нанесли удары по базе горючего в районе Одессы и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:15

2024-10-06T12:15

2024-10-06T13:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по базе горючего в районе Одессы и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", — говорится в сводке.В то же время силы ПВО сбили три снаряда американской РСЗО HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

хмельницкая область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, безопасность, одесса, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины