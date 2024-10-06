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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области за сутки - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:12
2024-10-06T12:12
2024-10-06T12:32
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безопасность
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Севера" в Харьковской области