https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976605644.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области за сутки - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:12

2024-10-06T12:12

2024-10-06T12:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

волчанск

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, вооруженные силы рф, безопасность