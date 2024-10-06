https://ria.ru/20241006/sklady-1976585497.html

Эксперт отметил нехватку площадей на российском рынке складов

Эксперт отметил нехватку площадей на российском рынке складов - РИА Новости, 06.10.2024

Эксперт отметил нехватку площадей на российском рынке складов

Рынок складской недвижимости в России столкнулся с нехваткой площадей, рассказал РИА Новости управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:58

2024-10-06T07:58

2024-10-06T07:58

россия

экономика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рынок складской недвижимости в России столкнулся с нехваткой площадей, рассказал РИА Новости управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов. "Рынок складской недвижимости столкнулся с катастрофической нехваткой площадей. Вакансия свободных складов остается на околонулевом уровне. Число предложений аренды достигло исторического минимума. Действующие склады, которые были ранее введены в эксплуатацию, практически полностью заняты. Новые в основном строятся в формате build-to-suit, то есть по запросу конкретного заказчика. Спекулятивно такие объекты девелоперы не предлагают", — пояснил Власов. Он добавил, что поставщикам и производителям строить собственные склады дорого из-за высокой ключевой ставки и удорожания материалов. По этим же причинам девелоперы не готовы спекулятивно создавать новые объекты для последующей сдачи в аренду. Срок окупаемости таких проектов превышает 10 лет. "Дефицит складских площадей усиливается на фоне активности сегмента e-commerce и растущего объема импорта. Такие факторы, как увеличение расходов на транспортную логистику из-за усложнившихся маршрутов, нерегулярные поставки определенной продукции, кадровый голод, подорожание топлива, колебания валютного курса, сложности с трансграничными платежами, вынуждают производителей и поставщиков создавать дополнительные складские товарные и сырьевые запасы. В результате закупки впрок усугубляют нехватку свободных площадей", — отметил Власов. При этом надеяться на стабилизацию уровня арендных ставок или существенное увеличение вакантных площадей не стоит, пока рост спроса на склады опережает темпы строительства, заключил Власов. По его мнению, в обозримом будущем эти тенденции не изменятся.

https://realty.ria.ru/20240311/nekhvatka-1931687324.html

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