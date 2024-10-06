https://ria.ru/20241006/sirija-1976616334.html

В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс

В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс - РИА Новости, 06.10.2024

В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс

Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:14

2024-10-06T14:14

2024-10-06T14:14

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хомс (город)

сирия

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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. "Взрыв был слышен на одном из заводов в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.), причины устанавливаются", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20241003/damask-1976140969.html

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Ольга Фомченкова

в мире, хомс (город), сирия