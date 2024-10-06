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В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс - РИА Новости, 06.10.2024
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс
Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:14
2024-10-06T14:14
2024-10-06T14:14
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. "Взрыв был слышен на одном из заводов в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.), причины устанавливаются", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хомс (город), сирия
В мире, Хомс (город), Сирия
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс
Al Ikhbariya: на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии прогремел взрыв