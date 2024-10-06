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В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс - РИА Новости, 06.10.2024
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14:14 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/sirija-1976616334.html
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс - РИА Новости, 06.10.2024
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс
Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:14
2024-10-06T14:14
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. "Взрыв был слышен на одном из заводов в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.), причины устанавливаются", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, хомс (город), сирия
В мире, Хомс (город), Сирия
В Сирии прогремел взрыв на заводе в провинции Хомс

Al Ikhbariya: на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии прогремел взрыв

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПожарная машина в Сирии
Пожарная машина в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пожарная машина в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хомс в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
"Взрыв был слышен на одном из заводов в промышленном городе (район к югу от города Хомс – ред.), причины устанавливаются", - говорится в сообщении телеканала.
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