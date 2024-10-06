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Эксперт отметила сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 06.10.2024
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07:18 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/sila_sibiri_2-1976583150.html
Эксперт отметила сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2"
Эксперт отметила сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 06.10.2024
Эксперт отметила сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2"
Переговоры Москвы и Пекина по магистральному газопроводу "Сила Сибири 2" стали более сложносочиненными: вероятно, стороны обсуждают не только стоимость... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T07:18
2024-10-06T07:18
китай
россия
владимир путин
мгимо
газпром
сила сибири — 2
экономика
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Переговоры Москвы и Пекина по магистральному газопроводу "Сила Сибири 2" стали более сложносочиненными: вероятно, стороны обсуждают не только стоимость российского газа, но ресурсную базу, сооружение трубопроводной системы и, возможно, участие Китая в добычных активах в России, сказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова. "Сила Сибири 2" – проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. "Газпром" приступил к оценке возможности таких поставок в 2020 году. В начале 2022 года начались проектно-изыскательные работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2". В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. Вице-премьер Александр Новак в июле текущего года отмечал, что Москва и Улан-Батор обсуждали вопрос прокладки газопровода, согласование условий и параметров "Силы Сибири 2" поручено ускорить. Отвечая на вопрос о том, почему затягиваются переговоры по магистрали, Белова сказала: "Мне кажется, что в какой-то момент это был вопрос цены. Мы понимаем, что желание Китая получить очень дешевый газ правомерно. Как правомерно? Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужен газ, сопоставимый по цене с уровнем Henry Hub (цена газа для внутреннего рынка США)". "Поэтому я подозреваю, что у Китая переговорный бенчмарк примерно как Henry Hub. А он сейчас низкий – 70–80 долларов за тысячу кубометров, примерно на уровне внутрироссийской цены газа", – продолжила эксперт. Поэтому Китай хочет условно российскую цену, добавила она. "Но понятно, что нам сооружать такую инфраструктуру, продавая газ по внутрироссийской цене, смысла нет, потому что альтернатива – вложить все те же деньги в газификацию и получить мультипликативный эффект в стране", – сказала она. Белова допустила, что переговоры по "Силе Сибири 2" затягиваются, потому что на столе появились альтернативные варианты. И это скорее не разные маршруты поставок углеводородов. "Возможно, Китай хочет либо низкую цену на газ при классической схеме взаимодействия, либо он готов платить больше, но, например, при условии вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода "Сила Сибири 2" на территории России", – предположила она. "Плюс, мне кажется, еще не до конца пройдена развилка, какой ресурсной базой "питать" "Силу Сибири 2", – продолжила Белова. Это может быть газ Ямала, который изначально был номинирован для поставки в Европу. И это одна экономика. Либо же мы развиваем восточно-сибирские активы, может быть, даже с привлечением независимых производителей – а это тоже "новые сущности в этой сложной истории". "Мне кажется, что переговоры могли стать более сложносочиненными", – отметила Белова.
https://ria.ru/20240607/novak-1951337375.html
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китай, россия, владимир путин, мгимо, газпром, сила сибири — 2, экономика, москва, александр новак
Китай, Россия, Владимир Путин, МГИМО, Газпром, Сила Сибири — 2, Экономика, Москва, Александр Новак
Эксперт отметила сложносочиненный характер переговоров по "Силе Сибири — 2"

Эксперт Белова: переговоры по "Силе — Сибири 2" с КНР стали сложносочиненными

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Переговоры Москвы и Пекина по магистральному газопроводу "Сила Сибири 2" стали более сложносочиненными: вероятно, стороны обсуждают не только стоимость российского газа, но ресурсную базу, сооружение трубопроводной системы и, возможно, участие Китая в добычных активах в России, сказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.
"Сила Сибири 2" – проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. "Газпром" приступил к оценке возможности таких поставок в 2020 году. В начале 2022 года начались проектно-изыскательные работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".
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Отвечая на вопрос о том, почему затягиваются переговоры по магистрали, Белова сказала: "Мне кажется, что в какой-то момент это был вопрос цены. Мы понимаем, что желание Китая получить очень дешевый газ правомерно. Как правомерно? Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужен газ, сопоставимый по цене с уровнем Henry Hub (цена газа для внутреннего рынка США)".
"Поэтому я подозреваю, что у Китая переговорный бенчмарк примерно как Henry Hub. А он сейчас низкий – 70–80 долларов за тысячу кубометров, примерно на уровне внутрироссийской цены газа", – продолжила эксперт. Поэтому Китай хочет условно российскую цену, добавила она.
"Но понятно, что нам сооружать такую инфраструктуру, продавая газ по внутрироссийской цене, смысла нет, потому что альтернатива – вложить все те же деньги в газификацию и получить мультипликативный эффект в стране", – сказала она.
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Белова допустила, что переговоры по "Силе Сибири 2" затягиваются, потому что на столе появились альтернативные варианты. И это скорее не разные маршруты поставок углеводородов. "Возможно, Китай хочет либо низкую цену на газ при классической схеме взаимодействия, либо он готов платить больше, но, например, при условии вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода "Сила Сибири 2" на территории России", – предположила она.
"Плюс, мне кажется, еще не до конца пройдена развилка, какой ресурсной базой "питать" "Силу Сибири 2", – продолжила Белова. Это может быть газ Ямала, который изначально был номинирован для поставки в Европу. И это одна экономика. Либо же мы развиваем восточно-сибирские активы, может быть, даже с привлечением независимых производителей – а это тоже "новые сущности в этой сложной истории".
"Мне кажется, что переговоры могли стать более сложносочиненными", – отметила Белова.
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