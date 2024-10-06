https://ria.ru/20241006/shebekino-1976598290.html

При атаке дрона на Шебекино пострадала женщина

При атаке дрона на Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 06.10.2024

При атаке дрона на Шебекино пострадала женщина

Жительница Шебекино получила ранения из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:11

2024-10-06T10:11

2024-10-06T10:43

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Жительница Шебекино получила ранения из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание. Ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.В результате атаки повреждена кровля здания, добавил губернатор.По его словам, в селе Муром из-за налета беспилотников сгорел жилой дом, еще один получил значительные повреждения.

https://ria.ru/20241006/obstrel-1976598688.html

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия