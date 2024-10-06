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При атаке дрона на Шебекино пострадала женщина
При атаке дрона на Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 06.10.2024
При атаке дрона на Шебекино пострадала женщина
Жительница Шебекино получила ранения из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:11
2024-10-06T10:11
2024-10-06T10:43
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Жительница Шебекино получила ранения из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино FPV-дрон атаковал производственное здание. Ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.В результате атаки повреждена кровля здания, добавил губернатор.По его словам, в селе Муром из-за налета беспилотников сгорел жилой дом, еще один получил значительные повреждения.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаке дрона на Шебекино пострадала женщина
Гладков: при атаке БПЛА на производственное здание в Шебекино пострадала женщина