https://ria.ru/20241006/serbija-1976609279.html

В Сербии почтили память советских воинов-освободителей

В Сербии почтили память советских воинов-освободителей - РИА Новости, 06.10.2024

В Сербии почтили память советских воинов-освободителей

Представители посольства России в Сербии, посольства Белоруссии в Сербии, местных властей, Россотрудничества и общественных организаций почтили память советских РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:02

2024-10-06T13:02

2024-10-06T20:21

в мире

сербия

россия

югославия

василий маргелов

александр вучич

александр боцан-харченко

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976609778_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_23870febba7141a826be1d9f0b1c6f47.jpg

ПАНЧЕВО (Сербия), 6 окт – РИА Новости. Представители посольства России в Сербии, посольства Белоруссии в Сербии, местных властей, Россотрудничества и общественных организаций почтили память советских воинов-освободителей в городе Панчево под Белградом, передает корреспондент РИА Новости.В освобожденном во Вторую мировую войну под командованием генерала армии, Героя Советского союза Василия Маргелова Панчево поставили закладной камень в ноябре 2021 года. К расположенному там же мемориалу советским воинам в воскресенье возложили венки представители посольства РФ, посольства Белоруссии, Россотрудничества, министерства обороны Сербии, Координационного совета российских соотечественников в Сербии (КСОРС), ветераны 63-й воздушно-десантной бригады армии Сербии, председатель скупщины (представительного органа) Панчево Тигран Киш, заместитель мэра Предраг Стоядинов, члены сербских общественных организаций."Стоим перед памятником - свидетельством вековой дружбы и братства российского и сербского народов, а также напоминанием о том, какой ценой оплачена наша свобода... Вечная слава павшим!" - заявил собравшимся председатель скупщины Панчево.Представитель Россотрудничества Павел Бушуев напомнил, что площадь, на которой расположен мемориал, - единственная за пределами России носит имя генерала Василия Маргелова, в РФ такая площадь есть в Рязани. Под городом Панчево расположен полигон специальной 72-й бригады армии Сербии, на котором ранее проходили совместные учения десантников Сербии, России и Белоруссии "Боевое братство".В программе празднования 80-летия освобождения Панчево также торжественный урок истории на мемориальном комплексе "Стратиште" - в месте убийства нацистами около 10 тысяч местных жителей в этом районе во Вторую мировую войну.В народном музее Панчево в воскресенье откроется выставка "Смерть фашизму, свобода народу!" с документами и фотографиями операции Красной Армии под городом и в нем самом, погибших и награжденных воинов-освободителей.Панчево было освобождено с боями 6 октября 1944 года 49-й стрелковой дивизией под командованием тогда генерал-майора Василия Филипповича Маргелова. Заложить временную капсулу и первый камень к будущему памятнику военачальнику предложило общество сербско-русской дружбы во главе с Робертом Ресановичем. По их инициативе эта площадь в Панчево была переименована в честь генерала Маргелова 4 марта 2020 года, на 30-летие его смерти. Близ будущего памятника стоит обелиск с Красной звездой и именами погибших воинов-освободителей.Представители посольства России в Сербии и местных властей на 80-летие освобождения страны с 23 сентября по 3 октября торжественно возложили цветы к памятникам советским-воинам освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар.Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

https://ria.ru/20240515/pobeda-1946269678.html

https://ria.ru/20240925/osventsim-1974718038.html

сербия

россия

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, россия, югославия, василий маргелов, александр вучич, александр боцан-харченко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)