Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха
Творчество художника и путешественника Николая Рериха — это не только живопись, но и архитектура, литература, исследования восточной философии. Вдохновленный красотой природы и богатством культур, он создал множество произведений, воплотивших гармонию между человеком и окружающим миром.
Творчество художника и путешественника Николая Рериха — это не только живопись, но и архитектура, литература, исследования восточной философии. Вдохновленный красотой природы и богатством культур, он создал множество произведений, воплотивших гармонию между человеком и окружающим миром.
Проект "Миры Майтреи" посвящен увлечению Рериха восточными духовными практиками, мифами и культами. Майтрея — это Будда грядущего мирового порядка, который принесет ясность и спокойствие, духовное пробуждение.
Проект "Миры Майтреи" посвящен увлечению Рериха восточными духовными практиками, мифами и культами. Майтрея — это Будда грядущего мирового порядка, который принесет ясность и спокойствие, духовное пробуждение.
Ключевой объект выставки — серия из шести картин "Майтрея" из собрания Нижегородского художественного музея. Эти работы написаны в 1925-1926 годах во время одной из экспедиций мастера с женой и старшим сыном. Они путешествовали по Индии, Китаю, Алтаю, Монголии и Тибету.
Ключевой объект выставки — серия из шести картин "Майтрея" из собрания Нижегородского художественного музея. Эти работы написаны в 1925-1926 годах во время одной из экспедиций мастера с женой и старшим сыном. Они путешествовали по Индии, Китаю, Алтаю, Монголии и Тибету.
Серия "Майтрея" — это сплав реальности и мифа. В тибетские пейзажи органично вплетены образы, связанные с местными легендами. Помимо картин, Рерих написал одноименную книгу и опубликовал ее на русском и английском языках.
Серия "Майтрея" — это сплав реальности и мифа. В тибетские пейзажи органично вплетены образы, связанные с местными легендами. Помимо картин, Рерих написал одноименную книгу и опубликовал ее на русском и английском языках.
Работы Рериха наполнены философскими размышлениями и мистическими элементами. Это сказывается и на цветовой палитре — краски переливаются и сияют множеством сложных оттенков и переходов. В восточных учениях мастер искал ответы на вопросы о смысле жизни и пути к самосовершенствованию.
Работы Рериха наполнены философскими размышлениями и мистическими элементами. Это сказывается и на цветовой палитре — краски переливаются и сияют множеством сложных оттенков и переходов. В восточных учениях мастер искал ответы на вопросы о смысле жизни и пути к самосовершенствованию.
Вернувшись в Москву, Рерих передал картины советскому правительству. Затем они оказались у Максима Горького. Именно по завещанию писателя их направили в собрание Нижегородского художественного музея.
Вернувшись в Москву, Рерих передал картины советскому правительству. Затем они оказались у Максима Горького. Именно по завещанию писателя их направили в собрание Нижегородского художественного музея.
Другой важный экспонат — одна из последних картин Рериха, написанная в 1947-м: "Приказ (завет) Учителя". Это произведение считается своеобразным итогом долгой и насыщенной жизни художника. Фигура перед величественной горной панорамой выражает связь человека с природой и космосом. Цветовая палитра наполнена насыщенными теплыми тонами, создающими атмосферу умиротворения и спокойствия.
Другой важный экспонат — одна из последних картин Рериха, написанная в 1947-м: "Приказ (завет) Учителя". Это произведение считается своеобразным итогом долгой и насыщенной жизни художника. Фигура перед величественной горной панорамой выражает связь человека с природой и космосом. Цветовая палитра наполнена насыщенными теплыми тонами, создающими атмосферу умиротворения и спокойствия.
Также на выставке представлена металлическая скульптура, традиционная буддийская живопись из наследия семьи Рерихов и фондов Государственного музея Востока. Посетителям впервые покажут танку с изображением Гэсэра, эпического героя, посланного небом для того, чтобы "победить приверженцев зла и установить царство Майтреи".
Также на выставке представлена металлическая скульптура, традиционная буддийская живопись из наследия семьи Рерихов и фондов Государственного музея Востока. Посетителям впервые покажут танку с изображением Гэсэра, эпического героя, посланного небом для того, чтобы "победить приверженцев зла и установить царство Майтреи".
Работы Рериха, написанные в восточных путешествиях, отражают его стремление к познанию высших истин и духовному развитию. Эти холсты вдохновляют людей на исследование окружающего мира и настраивают на медитативное, созерцательное отношение к жизни.
Работы Рериха, написанные в восточных путешествиях, отражают его стремление к познанию высших истин и духовному развитию. Эти холсты вдохновляют людей на исследование окружающего мира и настраивают на медитативное, созерцательное отношение к жизни.
Выставка открыта в Музее Востока на ВДНХ (павильон № 13) до 16 февраля.
Выставка открыта в Музее Востока на ВДНХ (павильон № 13) до 16 февраля.