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Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха - РИА Новости, 06.10.2024
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Культура
 
08:00 06.10.2024 (обновлено: 08:05 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/rerikh-1976367739.html
Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха
Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха - РИА Новости, 06.10.2024
Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха
Выставка "Миры Майтреи" в Музее Востока на ВДНХ приурочена к 150-летию Николая Рериха. В экспозиции — традиционная буддийская живопись и металлическая... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:00
2024-10-06T08:05
культура
фото
николай рерих
музеи
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выставка "Миры Майтреи" в Музее Востока на ВДНХ приурочена к 150-летию Николая Рериха. В экспозиции — традиционная буддийская живопись и металлическая скульптура. Чем еще интересен проект — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Фото, Николай Рерих, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Москва, ВДНХ, картины

Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выставка "Миры Майтреи" в Музее Востока на ВДНХ приурочена к 150-летию Николая Рериха. В экспозиции — традиционная буддийская живопись и металлическая скульптура. Чем еще интересен проект — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Творчество художника и путешественника Николая Рериха — это не только живопись, но и архитектура, литература, исследования восточной философии. Вдохновленный красотой природы и богатством культур, он создал множество произведений, воплотивших гармонию между человеком и окружающим миром.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Творчество художника и путешественника Николая Рериха — это не только живопись, но и архитектура, литература, исследования восточной философии. Вдохновленный красотой природы и богатством культур, он создал множество произведений, воплотивших гармонию между человеком и окружающим миром.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Проект "Миры Майтреи" посвящен увлечению Рериха восточными духовными практиками, мифами и культами. Майтрея — это Будда грядущего мирового порядка, который принесет ясность и спокойствие, духовное пробуждение.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Проект "Миры Майтреи" посвящен увлечению Рериха восточными духовными практиками, мифами и культами. Майтрея — это Будда грядущего мирового порядка, который принесет ясность и спокойствие, духовное пробуждение.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ключевой объект выставки — серия из шести картин "Майтрея" из собрания Нижегородского художественного музея. Эти работы написаны в 1925-1926 годах во время одной из экспедиций мастера с женой и старшим сыном. Они путешествовали по Индии, Китаю, Алтаю, Монголии и Тибету.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Ключевой объект выставки — серия из шести картин "Майтрея" из собрания Нижегородского художественного музея. Эти работы написаны в 1925-1926 годах во время одной из экспедиций мастера с женой и старшим сыном. Они путешествовали по Индии, Китаю, Алтаю, Монголии и Тибету.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Серия "Майтрея" — это сплав реальности и мифа. В тибетские пейзажи органично вплетены образы, связанные с местными легендами. Помимо картин, Рерих написал одноименную книгу и опубликовал ее на русском и английском языках.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Серия "Майтрея" — это сплав реальности и мифа. В тибетские пейзажи органично вплетены образы, связанные с местными легендами. Помимо картин, Рерих написал одноименную книгу и опубликовал ее на русском и английском языках.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Работы Рериха наполнены философскими размышлениями и мистическими элементами. Это сказывается и на цветовой палитре — краски переливаются и сияют множеством сложных оттенков и переходов. В восточных учениях мастер искал ответы на вопросы о смысле жизни и пути к самосовершенствованию.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Работы Рериха наполнены философскими размышлениями и мистическими элементами. Это сказывается и на цветовой палитре — краски переливаются и сияют множеством сложных оттенков и переходов. В восточных учениях мастер искал ответы на вопросы о смысле жизни и пути к самосовершенствованию.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Вернувшись в Москву, Рерих передал картины советскому правительству. Затем они оказались у Максима Горького. Именно по завещанию писателя их направили в собрание Нижегородского художественного музея.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Вернувшись в Москву, Рерих передал картины советскому правительству. Затем они оказались у Максима Горького. Именно по завещанию писателя их направили в собрание Нижегородского художественного музея.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Другой важный экспонат — одна из последних картин Рериха, написанная в 1947-м: "Приказ (завет) Учителя". Это произведение считается своеобразным итогом долгой и насыщенной жизни художника. Фигура перед величественной горной панорамой выражает связь человека с природой и космосом. Цветовая палитра наполнена насыщенными теплыми тонами, создающими атмосферу умиротворения и спокойствия.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Другой важный экспонат — одна из последних картин Рериха, написанная в 1947-м: "Приказ (завет) Учителя". Это произведение считается своеобразным итогом долгой и насыщенной жизни художника. Фигура перед величественной горной панорамой выражает связь человека с природой и космосом. Цветовая палитра наполнена насыщенными теплыми тонами, создающими атмосферу умиротворения и спокойствия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также на выставке представлена металлическая скульптура, традиционная буддийская живопись из наследия семьи Рерихов и фондов Государственного музея Востока. Посетителям впервые покажут танку с изображением Гэсэра, эпического героя, посланного небом для того, чтобы "победить приверженцев зла и установить царство Майтреи".

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Также на выставке представлена металлическая скульптура, традиционная буддийская живопись из наследия семьи Рерихов и фондов Государственного музея Востока. Посетителям впервые покажут танку с изображением Гэсэра, эпического героя, посланного небом для того, чтобы "победить приверженцев зла и установить царство Майтреи".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Работы Рериха, написанные в восточных путешествиях, отражают его стремление к познанию высших истин и духовному развитию. Эти холсты вдохновляют людей на исследование окружающего мира и настраивают на медитативное, созерцательное отношение к жизни.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Работы Рериха, написанные в восточных путешествиях, отражают его стремление к познанию высших истин и духовному развитию. Эти холсты вдохновляют людей на исследование окружающего мира и настраивают на медитативное, созерцательное отношение к жизни.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Выставка открыта в Музее Востока на ВДНХ (павильон № 13) до 16 февраля.

Юбилейная выставка Миры Майтреи к 150-летию Николая Рериха в павильоне №13 Музей Востока на ВДНХ в Москве

Выставка открыта в Музее Востока на ВДНХ (павильон № 13) до 16 февраля.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 10
 
КультураФотоНиколай РерихМузеикуда сходитьчто посмотретьМоскваВДНХкартины
 
 
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