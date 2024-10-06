https://ria.ru/20241006/rerikh-1976367739.html

Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха

Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха - РИА Новости, 06.10.2024

Красота и спокойствие гор: на ВДНХ открылась юбилейная выставка Рериха

Выставка "Миры Майтреи" в Музее Востока на ВДНХ приурочена к 150-летию Николая Рериха. В экспозиции — традиционная буддийская живопись и металлическая... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:05

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выставка "Миры Майтреи" в Музее Востока на ВДНХ приурочена к 150-летию Николая Рериха. В экспозиции — традиционная буддийская живопись и металлическая скульптура. Чем еще интересен проект — в фотоленте РИА Новости.

москва

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2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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