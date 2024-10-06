https://ria.ru/20241006/razvedka-1976644896.html

СМИ сообщили о сложностях США при сборе разведданных в секторе Газа

СМИ сообщили о сложностях США при сборе разведданных в секторе Газа - РИА Новости, 06.10.2024

СМИ сообщили о сложностях США при сборе разведданных в секторе Газа

США усилили сбор разведданных в секторе Газа после 7 октября прошлого года, однако до сих пор имеют там слепые зоны и не владеют достаточной информацией о... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:57

2024-10-06T19:57

2024-10-06T19:57

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израиль

вашингтон (штат)

хамас

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США усилили сбор разведданных в секторе Газа после 7 октября прошлого года, однако до сих пор имеют там слепые зоны и не владеют достаточной информацией о происходящем в регионе, а также не могут наладить устойчивые каналы связи из-за закрытости региона, сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников. Как пишет издание, огромная слепая зона США в секторе Газа привлекла внимание общественности в первые дни после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. США еще с 1990-х годов в значительной степени полагались на Израиль в плане внутренней информации о секторе Газа, но израильтяне не смогли серьезно отнестись к некоторым из своих собственных внутренних предупреждений. Атака выявила существенный пробел в разведданных Вашингтона о Газе и его более широком понимании ХАМАС, что вызвало необходимость активизировать сбор и анализ информации в анклаве. "За последний год американские разведывательные агентства сделали это (активизировали сбор информации - ред.), развернув беспилотники, спутники и другие средства наблюдения - например, определенные радарные устройства, - чтобы лучше понять военную тактику ХАМАС... Но эти усилия лишь частично заполняют информационный вакуум в регионе", - пишет издание. Отмечается, что американские разведывательные агентства уже давно сталкиваются с многочисленными препятствиями при сборе и анализе информации о секторе Газа. Самая большая проблема заключается в том, что сектор Газа в значительной степени закрыт от остального мира, и получение достоверной разведывательной информации от людей, находящихся внутри, крайне затруднено. "Пробелы в разведданных по Газе могут усложнить Белому дому поиск правильной формулы для соглашения о прекращении огня. Неясно, где именно находятся слепые пятна США, но публичные перепалки по поводу предложенного США освобождения заложников и соглашения о прекращении огня выявили отсутствие ясности", - резюмирует Politico.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

сша

израиль

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024