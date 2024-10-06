https://ria.ru/20241006/pvo-1976586094.html
Cредства ПВО уничтожили ночью четыре беспилотника
Cредства ПВО уничтожили ночью четыре беспилотника - РИА Новости, 06.10.2024
Cредства ПВО уничтожили ночью четыре беспилотника
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщило... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:17
2024-10-06T08:17
2024-10-06T08:22
специальная военная операция на украине
курская область
воронежская область
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, в 6.35 мск украинский дрон уничтожен над Брянской областью.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, воронежская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Воронежская область, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Cредства ПВО уничтожили ночью четыре беспилотника
Минобороны: ПВО ночью сбила четыре беспилотника над тремя областями