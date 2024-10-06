https://ria.ru/20241006/pvo-1976586094.html

Cредства ПВО уничтожили ночью четыре беспилотника

Cредства ПВО уничтожили ночью четыре беспилотника - РИА Новости, 06.10.2024

Cредства ПВО уничтожили ночью четыре беспилотника

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщило... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:17

2024-10-06T08:17

2024-10-06T08:22

специальная военная операция на украине

курская область

воронежская область

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, в 6.35 мск украинский дрон уничтожен над Брянской областью.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

воронежская область

белгородская область

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курская область, воронежская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)