https://ria.ru/20241006/putin-1976613930.html
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ - РИА Новости, 06.10.2024
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Правительства и членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:46
2024-10-06T13:46
2024-10-06T13:48
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Правительства и членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в саммите СНГ в Москве. о его планах рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в свой День рождения, 7 октября, встретится с лидерами СНГ, у главы государства также запланированы рабочие встречи. Кроме того, как сообщили в Кремле, на предстоящей неделе в Москве пройдет саммит СНГ, в котором примет участие президент России. О рабочих планах главы государства на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241004/peskov-1976343950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, СНГ
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом и встретится с лидерами СНГ