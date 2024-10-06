https://ria.ru/20241006/putin-1976613930.html

Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ

Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ - РИА Новости, 06.10.2024

Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Правительства и членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:46

2024-10-06T13:46

2024-10-06T13:48

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Правительства и членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в саммите СНГ в Москве. о его планах рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в свой День рождения, 7 октября, встретится с лидерами СНГ, у главы государства также запланированы рабочие встречи. Кроме того, как сообщили в Кремле, на предстоящей неделе в Москве пройдет саммит СНГ, в котором примет участие президент России. О рабочих планах главы государства на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241004/peskov-1976343950.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, снг