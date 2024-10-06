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Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ - РИА Новости, 06.10.2024
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13:46 06.10.2024 (обновлено: 13:48 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/putin-1976613930.html
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ - РИА Новости, 06.10.2024
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Правительства и членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:46
2024-10-06T13:48
политика
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Правительства и членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в саммите СНГ в Москве. о его планах рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в свой День рождения, 7 октября, встретится с лидерами СНГ, у главы государства также запланированы рабочие встречи. Кроме того, как сообщили в Кремле, на предстоящей неделе в Москве пройдет саммит СНГ, в котором примет участие президент России. О рабочих планах главы государства на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, снг
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, СНГ
Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ

Путин проведет совещание с правительством и Совбезом и встретится с лидерами СНГ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Правительства и членами Совета безопасности РФ, а также примет участие в саммите СНГ в Москве. о его планах рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в свой День рождения, 7 октября, встретится с лидерами СНГ, у главы государства также запланированы рабочие встречи. Кроме того, как сообщили в Кремле, на предстоящей неделе в Москве пройдет саммит СНГ, в котором примет участие президент России.
О рабочих планах главы государства на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина на саммите G20
4 октября, 12:29
 
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