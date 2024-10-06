https://ria.ru/20241006/pozhar-1976648273.html
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 06.10.2024
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка
Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области, где загорелся частный дом и надворные постройки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T20:29
2024-10-06T20:29
2024-10-06T21:10
происшествия
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области, где загорелся частный дом и надворные постройки, сообщает МЧС России. "В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли трехлетний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев. Обстоятельства трагедии уточняются. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России", - говорится в Telegram-канале ведомства. Открытое горение ликвидировано на 100 "квадратах". Пожар тушат 19 специалистов и пять единиц техники, уточнили в МЧС РФ.
https://ria.ru/20241006/pozhar-1976642707.html
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Работы на месте пожара в Челябинской области, в котором погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области, где загорелся частный дом и надворные постройки, сообщает МЧС России.
2024-10-06T20:29
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РИА Новости
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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка
МЧС: двое детей погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области