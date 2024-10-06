https://ria.ru/20241006/pozhar-1976648273.html

В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка

В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 06.10.2024

В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка

Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области, где загорелся частный дом и надворные постройки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T20:29

2024-10-06T20:29

2024-10-06T21:10

происшествия

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области, где загорелся частный дом и надворные постройки, сообщает МЧС России. "В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли трехлетний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев. Обстоятельства трагедии уточняются. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России", - говорится в Telegram-канале ведомства. Открытое горение ликвидировано на 100 "квадратах". Пожар тушат 19 специалистов и пять единиц техники, уточнили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20241006/pozhar-1976642707.html

челябинская область

россия

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Работы на месте пожара в Челябинской области, в котором погибли двое детей Двое детей погибли при пожаре в Челябинской области, где загорелся частный дом и надворные постройки, сообщает МЧС России. 2024-10-06T20:29 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)